Radiohead demanda a Lana del Rey por plagio de "Creep"

REDACCIÓN 07/01/2018 04:49 p.m.

Hace unos días surgió un rumor protagonizado por Lana del Rey y el grupo Radiohead, donde se presumía que la cantante neoyorkina había plagiado una canción del grupo británico.

Mediante un tuit en su cuenta oficial la propia Lana del Rey confirmó en su cuenta de Twitter que recibió una demanda de parte del grupo.

It´s true about the lawsuit. Although I know my song wasn´t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.