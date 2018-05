GUANAJUATO

Lamenta Gerardo Sánchez publicación en The Economist sobre inseguridad en Guanajuato

El candidato a la gubernatura del PRI en Guanajuato aseguró que la seguridad en este estado colonial será una prioridad

JUAN RAMÍREZ 06/05/2018 06:08 p.m.

Gerardo Sánchez, candidato a gobernador de Guanajuato (Foto Especial)

El candidato del PRI al gobierno del estado Gerardo Sánchez García, lamentó que los niveles de violencia en el estado sean tema de medios de comunicación de otros países, como el semanario inglés The Economist.

Sánchez García, quien ha precisado que abordar el tema de la inseguridad pública no es aprovechar una coyuntura, ni mucho menos, dijo que no es así porque se trata de un problema que los guanajuatenses reclaman, "preocupados por el futuro tan lamentable que hoy tienen nuestros hijos y la familia en su conjunto".

TAMBIÉN PUEDES LEER: Roban y recuperan en México trofeo UEFA Europa League

"Vivimos una situación que no habíamos vivido en Guanajuato, es un problema que debe preocuparnos y molestar a todos los candidatos", dijo a propósito de la publicación de The Economist, revista que pone a Guanajuato como ejemplo del fracaso en el combate a la violencia.

"Me parece que la opinión negativa que se lleva el estado" en la última edición de esa revista, "no es nada saludable en razón de que hay incertidumbre en los inversionistas", pero insistió en que "lo más lamentable es que no existe una estrategia para resolver el creciente problema de inseguridad".

Gerardo Sánchez, quien este viernes visitó Santiago Maravatío y Tarimoro, dijo que si la difusión del nivel de inseguridad en nuestro estado, como han hecho medios nacionales y de otros países, no es suficiente para tratar de solucionar con prontitud ese problema, quedaría de manifiesto otra vez la indiferencia de gobierno del estado.

Insistió en la necesidad de que tiene que haber una revisión profunda a la procuración de justicia y prestar más atención a la prevención.

"Cómo podemos tener policías con identidad y sentido de pertenencia, si son mal pagados, sino los capacitamos, sino los apoyamos con tecnología de punta y no gozan de prestaciones", dijo.

"Tenemos que conseguir que quienes formen parte de los cuerpos policíacos sean gentes comprometidas, sean gentes que trabajen con intensidad y cuiden su trabajo, pero que a cambio tengan seguridad social, vivienda y prestaciones para que le tengan amor a la camiseta y en consecuencia sean aliados de la ciudadanía", concluyó.

Afirmó que desde el Congreso de la Unión hubo exhortos para que se implementara una política preventiva y hubiera una coordinación estrecha Federación – Estado – Municipios para que con una estrategia conjunta pudiéramos enfrentar este problema que se veía venir, pero que no hubo eco de las autoridades estatales en funciones.

"Hoy ya lo tenemos, y quienes hoy aspiramos a un cargo público tenemos obligación de ofrecer a la ciudadanía seguridad para la familia, es decir, que no sea la zozobra, que no sea la incertidumbre, que no sea el miedo en la calle y los hogares lo que tenga que prevalecer, sino que retornemos la tranquilidad, la paz y la convivencia de todas las familias al costo de lo que sea", finalizó.

mvf

LEA TAMBIEN Alcalde jalisciense es detenido con armas en Guanajuato El alcalde del municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, Julio Hurtado Luna, lleva en el interior de su vehículo armas

LEA TAMBIEN ¿Quién es "El Chacal", detenido ayer en Guanajuato? Gilberto Jacobo de Almonte, detenido en Guanajuato, tiene amplio historial en la delincuencia organizada