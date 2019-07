Revelan que Lambda García le fue infiel a Polo Morín con su mejor amigo

Recientemente en una reciente entrevista, Polo Morín detalló que se encuentra en proceso de duelo y sanando poco a poco por la ruptura amorosa que tuvo con Lambda García, tras seis años juntos.

De acuerdo a Publimetro, tras la ruptura de Polo Morín y Lambda García comenzaron a surgir rumores de una posible infidelidad que los llevó a separarse.

Tampoco quiero exponer mi vida, ni mucho menos la de otras personas, que no soy yo, yo puedo hablar sobre mi vida personal, yo ahorita estoy viviendo un proceso de duelo, sanando una ruptura, indicó Polo Morín.

Al respectó de una posible infidelidad de parte de su ex pareja el solo dijo: "Yo estoy muy bien, de otras personas no puedo ni quiero hablar, no me corresponde".

Polo Morin sale del clóset hace una hora en live de Facebook. Le hackean cuenta y hacen públicas fotos personales junto a Lambda García. pic.twitter.com/5XdwDwX5Gq — El Clóset LGBT (@elclosetlgbt) 8 de diciembre de 2016

Aunque Polo no quiso dar detalles del rompimiento, un amigo cercano de la expareja le confesó a TV Notas que todo fue por una infidelidad.

LA FOTOS QUE DELATAN

La fuente reveló que Polo decidió terminar la relación, porque Lambda no lo hubiera hecho y seguirían juntos pero solo en apariencia. "Siempre engañó descaradamente a Polo, y éste lo perdonaba porque pensaba que iba a cambiar".

Asimismo, dijo que la gota que derramó el vaso fue Luis Carlos Muñoz, quien también es actor, y se conocen desde hace 15 años.

Lambda siempre dijo que era como su hermano, pero cuando ya estaban enfiestados, terminaban besándose y abrazándose, expresó.

Según la fuente los tres se fueron Nueva York y allá notó mucha cercanía entre Lambda y Luis; de repente estaban en el hotel y le decían a Polo: "Nos adelantamos a tal lugar".

De la manera mas respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada.

Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación.

Gracias. — Polo Morín (@Polo_Morin) 20 de junio de 2019

"No quiso armar un escándalo, pero una vez que regresaron, le cuestionó su cercanía con Luis Carlos, pero como siempre, Lambda se enojó. Polo se armó de valor y le dijo: ´Hasta aquí, tienes razón, nunca entenderé la relación que llevas con él y no pienso soportarlo´, ya que no era la primera vez que le ponía los cuernos".

