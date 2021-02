Jugadores de LaLiga en contra de partidos fuera de España y amenazan con huelga

Los jugadores denunciaron que "estamos cansados que no se nos valore" (Foto: Especial)

En reunión con los capitanes de los equipos de Primera División se ha manifestado, este miércoles, la decisión de LaLiga de disputar encuentros en Estados Unidos, ya que para ellos jugar allí “es una locura” y que, por “unanimidad” los jugadores se niegan a la decisión, declaró David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)

Aganzo ha advertido que los jugadores llegarán “hasta el final” en esta situación, por lo que, si tras reunirse con LaLiga en septiembre esta no revoca su decisión, podrían iniciar una huelga.

“Los futbolistas no estamos en venta. No solo pensamos en el dinero, pensamos en la afición y en la salud. Aquí, nosotros estamos preocupados por la afición, vemos el fútbol de otra manera. Ir a Estados Unidos es una locura, no hay tiempo material en el calendario. Ha llegado el momento de decir basta. ¿Quién ha contado con la afición y quiere el fútbol como un deporte?”, ha declarado el exfutbolista en rueda de prensa tras la mencionada reunión en Madrid.

El madrileño ha indicado que los futbolistas están en desacuerdo por unanimidad. “Está claro que el futbolista está en desacuerdo con jugar partidos fuera de España, pensamos que todo se puede hacer de forma más coherente y de la que participen todas las partes. Esta decisión es una falta de respeto, nos hemos cansado, somos los protagonistas de este deporte, junto con la afición, y estamos cansados de que no se nos valore”, ha declarado.

“Los jugadores están indignados, sorprendidos y no entran en razón. Por supuesto, están en contra, no ha habido ninguno que haya estado en desacuerdo, ha habido unanimidad. Hay clubes que sí están de acuerdo con la decisión y tendrán que buscar una solución. Son ellos los que tienen que ofrecer más información”, ha explicado.

Aganzo quiso dar importancia a la afición que hay detrás de los equipos. “Ya no es el partido en sí, el fútbol es otra historia. La afición tiene que estar en contra de toda esta situación, el sentido común tiene que empezar a imperar. Se toman decisiones sin consultar. Yo estoy aquí por la afición, por la gente que vive el deporte. Tiene que haber modernización, pero no de cualquier manera”, ha asegurado.

iarb