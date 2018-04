Chicas en Twitter compiten por ser la real Lady Lencería

REDACCIÓN 28/04/2018 06:25 p.m.

Las redes sociales se llenaron de indignación luego de que las fotos de una modelo en lencería posaran en las instalaciones de Palacio Nacional. Usuarias de Twitter se postulan a manera de sarcasmo para ser las verdaderas "LadyLenceria.

De acuerdo con e-consulta, mujeres suben sus fotografías posando en ropa interior y se proponen para ser consideradas como la polémica Lady Lenceria, la competencia está muy reñida.

ABUELO SORPRENDE CON SUS PASOS DE BAILE

¿Por qué no me avisaron que se podía posar en lencería en Palacio Nacional? Así no me subo a mi cama sino a un piano. Osshhh#LadyLencería pic.twitter.com/EixN3ivyRg