Lady Gaga muestra sus tatuajes en diminuto bikini

REDACCIÓN 05/01/2018 12:14 p.m.

Lady Gaga compartió una fotografía que dejó boquiabiertos a sus seguidores de Twitter, en ella la cantante de "Poker Face", mostró sus múltiples tatuajes que adornan su cuerpo en un sexy y diminuto bikini.

El traje de baño blanco con vivos dorados de la cantante, dejó al descubierto su estilizada figura y los grabados de su costados izquierdo donde aparece el rostro de David Bowie, unas rosas y un unicornio.

Happy New Year. To happiness. Health. Love. And to the simplicity of beautiful unforgettable nature, life. pic.twitter.com/dpdN1eXeeS