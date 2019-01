"Estoy del lado de estas mujeres": Lady Gaga respalda acusaciones de abuso sexual contra R. Kelly

REDACCIÓN 10/01/2019 07:40 p.m.

Lady Gaga se une a las denuncias de abuso sexual y psicológico en contra de R. Kelly, el cantante fue señalado por varias de sus ex parejas. La cantante lanzó su mensaje de apoyo a través de su cuenta de Twitter, pidió perdón por no haberse mencionado antes y ahora lucha por quitar de todas las plataformas la canción que hizo en colaboración con Kelly.

De acuerdo con Sopitas, a mediados de 2018, el cantante R. Kelly fue acusado de violencia sexual. A partir de la primera acusación, comenzaron a surgir más denuncias en su contra que revelaba un historial enorme de violencia sexual hacia mujeres por parte de Kelly que incluye abuso, acoso, violación e incluso pedofilia. El documental Surviving R. Kelly de Lifetime, es una recopilación de toda la información relacionada con la conducta predatoria del cantante.

"Estoy del lado de estas mujeres al 1000 por ciento, las creo, sé que están sufriendo y que les duele, y siento la fuerte convicción de que sus voces deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Lo que escucho en las acusaciones contra R. Kelly es absolutamente horrible e indefendible. Como víctima de una violación que soy, hice tanto la canción como el vídeo en un momento oscuro de mi vida, mi intención era crear algo desafiante y provocativo porque estaba enfadada y aún no había procesado el trauma que había ocurrido en mi propia vida", escribió Lady Gaga vía Twitter.

La canción se llama Do What U Want (With my body), creo que está claro lo explícitamente confundido que estaba mi pensamiento en ese momento. Si pudiera volver atrás y tener una charla con mi yo más joven le diría que se sometiera a la terapia que he hecho desde entonces, para poder entender el confuso estado postraumático en el que me encontraba, o –si la terapia no hubiese sido una opción para mí o cualquiera en mi situación– buscar ayuda y hablar abierta y honestamente sobre lo que habíamos sufrido. No puedo volver atrás, pero puedo ir hacia adelante y continuar apoyando a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas, que son víctimas de asalto sexual. He demostrado mi postura sobre este y otros asuntos muchas veces en mi carrera.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

No comparto esto para excusarme, sino para explicarme. Hasta que no te ocurre a ti, no sabes cómo es. Pero sé cómo me siento ahora. He intentado eliminar esta canción de iTunes y otras plataformas de streaming y nunca más trabajaré con él. Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando fui joven, como por no hablar claro de ello antes. Los quiero".

Ahora bien. Podríamos pensar que hace casi 6 años, Lady Gaga no sabía de la conducta de Kelly; sin embargo, un par de años antes del lanzamiento de "Do What U Want", Kelly había enfrentado un juicio por cargos de pornografía infantil. El cantante fue declarado inocente y absuelto de cualquier cargo. Lady Gaga, en 2013, dijo que esta colaboración los unía porque los dos habían atravesado por cosas muy similares.

Gaga es una de la representantes más conocidas del #MeToo y Time´s Up e incluso, desde antes la cantante había alzado la voz con la canción "Til It Happens to You" de 2015. Por esto, ha sido señalada por diversas celebridades y usuarios como la productora de Surviving R. Kelly, Dream Hampton, quien habló del tema en entrevista con Sirius MX: "Quisiera saber cómo Lady Gaga pudo estar en SNL con él y presentarse como alguien que protege sobrevivientes de violencia doméstica. Que haya presentado este ridículo performance en SNL".

