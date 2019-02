El derroche de química entre Lady Gaga y Bradley Cooper y otros momentos que marcaron los Oscar 2019

REDACCIÓN 24/02/2019 11:10 p.m.

Esta noche la 91º entrega de premios Oscar se llevó a cabo, recordemos que hacen historia al no tener presentador.

Esta edición que llegó bastante animada después de varias decisiones tomadas por la Academia de Cine en los últimos meses que causaron diferentes polémicas.

Recordemos que la Academia quiso otorgar un Oscar popular y tuvieron que echarse atrás, anunciaron que varios premios (entre ellos montaje y fotografía) se darían durante la pausa publicitaria y tras el clamor popular tuvieron que retractarse, eligieron a Kevin Hart como conductor de la gala y surgieron unos chistes homófobos que realizó en el pasado por medio y tuvo que retirarse.

De acuerdo a El Pais, la gala dejó discursos bastante largos y estos momentos destacados.

Con los integrantes de la poderosa banda Queen, más el cantante Adam Lambert abrieron la gala con dos de sus temas más famosos y potentes, "We Will Rock You" y "We are the Champions". Los asistentes en el patio de butacas se han puesto en pie al terminar una actuación floja y poco digna para el inicio de unos Oscar (y para la historia del rock).

Los presentadores

Sin nadie conduciendo la gala, los presentadores de cada premio han tenido sus buenos momentos.

El primer trio de actores estuvo encabezado por Maya Rudolph, Tina Fey y Amy Poehler, que han hecho pensar a muchos que por qué no fueron contratadas para presentar toda la gala. Las cómicas zanjaron en una frase todas las polémicas de los meses anteriores, con mención indirecta a Donald Trump: "No habrá un conductor esta noche, no habrá una categoría de película popular y México seguirá sin pagar por el muro [que el presidente de EE UU quiere construir en la frontera]".

El conejo robó el plano

Melissa McCarthy junto a Brian Tyree Henry llamaron la atención al salir vestidas de época al estilo de la reina de "La favorita" para anunciar a la ganadora de "Mejor Vestuario" que se llevó Black Panther.

Rodeada de conejos de peluche e incluso uno de ellos era una marioneta en su mano, que no paró de mover durante su discurso y con el que interactuó constantemente quien la ayudo a abrir el sobre.

Javier Bardem, Diego Luna y Alfonso Cuarón, en español

Llegó el momento de otorgar el Oscar a "Mejor película de habla extranjera"que fue para la mexicana "Roma" de Alfonso Cuarón y en el escenario aparecieron Javier Bardem y Angela Basset.

Fue entonces que Javier Bardem comenzó y habló solo en castellano, con dardo a Donald Trump incluido, y con una sonrisa inmensa: "No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. Celebramos la importancia del idioma y la cultura de diferentes países".

Bardem fue también uno de los protagonistas en la actuación de Queen, muy eufórico durante la misma. "Ya se puede hablar español en los Oscars", dijo también Diego Luna al salir a presentar Roma junto al cocinero español José Andrés.

SE HABLA ESPAÑOL

"Con ustedes, un cachito de Roma", terminó el actor mexicano. Alfonso Cuarón también ha dicho unas palabras en español al recibir el galardón a Mejor director por "Roma".

"No hay fronteras ni muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región hay historias que nos conmueven y esta noche celebramos la excelencia y la importancia del idioma de diferentes países". Javier Bardem presenta en español el Oscar a "Mejor película de habla no inglesa".

El discurso de José Andrés

Junto a Diego Luna, José Andrés salió a presentar la película "Roma". El español, al contrario que el actor mexicano, solo ha hablado en inglés, y lo ha hecho siendo consciente de que tenía un mensaje importante que soltar muy dirigido a Donald Trump y su política.

"La vida de cada persona es una receta en sí misma con diferentes dosis de alegría, tristeza, lucha y éxito, amor y pérdida. Todos los ingredientes son universales". "Esta preciosa e íntima película, una que da voz a los sin voz, nos recuerda del entendimiento y la compasión que todos debemos a la gente invisible en nuestras vidas: inmigrantes y mujeres que hacen que la humanidad avance".

ENTRE NERVIOS Y DUDAS, ASÍ FUE COMO ALFONSO CUARÓN DESCUBRIÓ A YALITZA APARICIO

Y Spike Lee hizo lo que debía

El cineasta estadounidense subió por primera vez en su carrera a recoger un Oscar y lo hizo por su guion adaptado de Infiltrado en el KKKlan.

El premio se lo dio Samuel L. Jackson, que no ha podido reprimir su alegría al anunciar el nombre del director afroamericano, pero lo que llamó la atención al recoger el galardón es pedir que no le encendieran "el puto reloj" que cronometra los discursos.

El cineasta ha recordado a sus antepasados "que crearon este país [por Estados Unidos]". "El amor y la sabiduría nos une con ellos. Tenemos que estar todos en el lado correcto de la historia. Entre el odio y el amor hagamos lo correcto", ha dicho el director.

Olivia Colman, el mejor discurso

Siete veces candidata y siete veces que se va a casa sin el Oscar. Glenn Close, que partía como favorita tendrá que esperar ya que en su categoría, la de "Mejor actriz", venció Olivia Colman por su gran actuación en "La favorita".

La actriz británica ha ofrecido el discurso más simpático al recibir el galardón. Y lo ha sido porque parecía que no se lo esperaba y estaba totalmente conmocionada sobre el escenario.

"Es realmente bastante estresante. Glenn Close, has sido mi ídolo durante tanto tiempo. No es así como quería que fuera, y creo que eres increíble, y te quiero mucho, dijo Olivia Colman.

El In memoriam

Como siempre, el vídeo que ha recordado a los cineastas fallecidos en 2018 ha sido de lo más emotivo de la gala. Pero ha habido una ausencia destacada, la de Stanley Donen. Su fallecimiento ha sido tan reciente que la Academia no pudo incluirlo en el vídeo.

Lady Gaga y Bradley Cooper

Los protagonistas nacido una estrella han subido juntos al escenario, de la mano, desde el patio de butacas y han interpretado Shallow, el tema con el que la cantante posteriormente se ha hecho con el Oscar a Mejor canción. Era la actuación más esperada de la noche, incluso más que la de Queen. El discurso de la artista, entre lágrimas, también ha sido de los más destacados de la noche: "Esto es un trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. De lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él. Hay una disciplina para la pasión, y no se trata de cuántas veces te rechazan o te caes o te golpean. Se trata de cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues adelante".

