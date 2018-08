Revelan carta de Lady Di: "Mi esposo está planeando un accidente en mi auto"

REDACCIÓN 31/08/2018 11:26 a.m.

Meses antes de que Lady Di muriera en un trágico accidente en París, entregó una carta a su mayordomo, donde revelaba sus sospechas de que su ex marido y el padre de sus dos hijos, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente en su automóvil que daría como resultado "falla en los frenos" y una "lesión grave en la cabeza".

De acuerdo con Infobae, el 31 de agosto de 1997, la princesa de Gales murió luego de que su vehículo impactara contra una columna del Túnel de l'Alma. Tenía 36 años. Su novio, el millonario árabe Dodi Al-Fayed, y el conductor del automóvil, Henri Paul, también fallecieron. El único que sobrevivió fue el guardaespaldas de la pareja, Trevor Rees-Jones.

Tras una larga investigación se determinó que el accidente fue causado principalmente por exceso de velocidad y el estado de alcoholismo del conductor, Henri Paul.

Sin embargo, Paul Burrell, el ex mayordomo de Lady Di; reveló una carta manuscrita que presuntamente le fue entregada por la propia princesa Diana 10 meses antes de su muerte expresando temores por su seguridad.

Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, esperando que alguien me abrace y me ayude a seguir fuerte y con la cabeza en alto, dice Lady Di en la carta, publicada por el Daily Mirror.

Esta fase de mi vida es la más peligrosa, mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza, le despejaría el camino para que se pueda casar con Tiggy (la niñera de sus hijos). Camilla (Parker Bowles, actual esposa de Carlos) no es más que una trampa. Todos somos utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra, dice en un extracto de la misiva.

Lady Di aparentemente creía que había una conspiración contra ella y Camilla Parker Bowles por parte del hijo de la reina Isabel II para quitarlas del medio.

Burrell reveló la nota en su libro, "A Royal Duty". En la publicación afirma que la madre de Harry y William se la había entregado como una póliza de seguro por si le pasaba algo.

Dicha misiva ha generado gran controversia por su veracidad.

De acuerdo a The Telegraph, la carta fue mostrada a la amiga de Diana, la brasileña Lucía Flecha da Lima, esposa del por entonces embajador brasileño en Londres, quien dejó en claro que creía que era todo un invento de Burrell. "No lo creo", afirmó. "Paul Burrell era perfectamente capaz de imitar la letra de la princesa Diana. No creo que temiera por su vida, especialmente por parte del príncipe Carlos, el futuro rey de su país".

nl

LEA TAMBIEN Investigan a Gérard Depardieu por violación y agresión sexual El abogado de Gérard Depardieu declaró que su cliente niega los cargos, sin embargo, las autoridades de Francia comenzaron una investigación

LEA TAMBIEN Eiza González hace videollamada a fan y la encuentra haciendo del baño Eiza González pidió a sus fans que le enviaran una solicitud para realizar una videollamada y se llevó una gran sorpresa