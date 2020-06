YOTAMBIÉN: Sin empleo o dinero y con hijos con discapacidad

Dos madres se quedaron sin trabajo, reportó el portal Yo También, María Salomé M. y Rosalía M. durante la pandemia por el virus COVID 19, las dos mujeres fueron despedidas y levantaron amparos para poder tener la pensión de Bienestar para sus hijos con discapacidad y capacidades diferentes, los jueces ya otorgaron una resolución para María y su hija, sin embargo, Rosalía no ha recibido una respuesta.

María Salomé cuenta que desde hace ya más de diez años que aprendió el oficio de vender postres a fuera de la APAC que es la institución educativa a la que van sus dos hijos Alexis de 24 años y "D"de 12 años

.

"El coronavirus nos puso a los tres en una situación sin precedentes: yo no puedo vender ni obtener un ingreso por mi trabajo, y ellos deben quedarse en casa bajo mi cuidado"

Los dos hijos de María tienen argininemia que es un transtorno que provoca la discapacidad motriz y de forma cognitiva, por eso María eligió ese empleo para estar al cuidado de sus hijos, ya que no los puede dejar solos, pues podrían tener alguna situación de emergencia como una convulsión.



La pandemia terminó con su fuente de ingresos la cual se agotó desde ya varios meses, para ser exactos desde el 17 de marzo, desde ese día solo han sobrevivido con el dinero que les da el papá de los niños, que equivale a solo la mitad de la renta en donde viven y con la beca que apoya a personas con discapacidades que el gobierno da con un monto de 2550 pesos de manera bimestral.

Solo su hijo Alexis tiene la beca, ya que "D" a pesar de también a ver tramitado todo y otorgársele, nunca le llegó el pago del apoyo.

La Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores expuso que más de medio millón de niñas y niños, adolescentes y adultos indígenas están inscritos al programa, expresó también que se tiene contemplado llegar a un millón de beneficiarios en noviembre y hoy en día están por apoyar a 200 mil personas más. Sin embargo aún existen casos sin resolución como el de el hijo mayor de María donde no se les ha resuelto el motivo de porqué no les llega el apoyo.

La situación actual de María fue uno de los motivos para que se presentara el amparo urgente el día 27 mayo para garantizar el derecho a vivir con dignidad de los niños y su madre.

"Lo que argumentamos en la demanda fue una violación al derecho fundamental al mínimo vital, que se refiere a la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso de todas las personas a los recursos que permitan subsistir en condiciones dignas y autónomas", dice Gabriel Baltazar abogado del caso.

El estado debe de brindar los apoyos necesarios cuando las personas se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad como es el caso de María, ya que se encuentra en una situación difícil donde solo puede salir a trabajar con el riesgo de enfermarse de COVID o quedarse en su hogar, pero sin poder darle algo de comer a sus hijos y a ella.

"La pandemia forma una especie de prisión; las personas no pueden ser autónomas si su decisión de salir a la calle implica un riesgo desproporcionado de que ellas o sus familias se enfermen", alega Gabriel Baltazar.

Después de todo esto el 28 de mayo la Juez Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez, expuso que este caso no era algo urgente, ya que no se considera que esté relacionado de forma directa con el riesgo de integridad física o de salud y por ello no podría revisarse durante la contigencia. Después los abogados que tomaron el caso de forma gratuita promovieron un recurso de queja donde se plantea la discapacidad de los niños, que finalmente procedió.

"Es claro que la menor promovente está en un plano de vulnerabilidad ante el virus COVID-19, riesgo que -contrario a lo dicho por el juez de distrito- puede implicar un deterioro grave en su salud e incluso la pérdida de la vida", "la vida y la salud de sus hijos dependen de María" dice la queja expuesta.





A la Juez Gutiérrez se le ordenó volver a revisar el caso y el 8 de junio se concedió una suspensión provisional, también ordenó a las autoridades responsables que "inicien de manera inmediata un procedimiento para integrar a las quejosas a un programa social, acorde a las cualidades y contexto social que tengan a su disposición"

Sin embargo aún María no ha recibido ningún apoyo y cuando lo reciba éste solo va durar el tiempo que dure el juicio dado su carácter de suspensión provisional.

El abogado expone que hay muchas personas en extrema vulnerabilidad que no tienen los medios ni posibilidades de ir a un tribunal.

"Realmente no tienen acceso a la justicia o es muy complicado, por esta tendencia de desechar demandas y porque, sin los recursos suficientes para apelar, las cosas se quedan así, en un nivel mínimo de atención. Es muy preocupante que se les cierren las vías institucionales para presentar y exponer sus problemas".

En el caso de Rosalía M que tiene un hijo con síndrome de Down, se encuentra en una situación también de desempleo y sin el apoyo del padre de sus hijos, ya que es madre soltera. En noviembre del 2018 le otorgaron el apoyo para personas con discapacidad, pero hasta la fecha no ha recibido un peso en su cuenta.

Rosalía no cuenta con familia en la ciudad así que tiene que dejar a su hijo con los vecinos para salir a vender postres, por esta misma situación su hijo empezó a tener ataques, a morderse y hacerce del baño lo que hizo que Rosalía tuviera que dejar de vender y dedicarse a darle terapias alternativas.

Rosalía está tratando de levantar una demanda aquí en la ciudad de México, sin embargo aún no hay una contestación.

Con información de Yo También.

(Dafne Sandoval)