"Yo tenía 6 años, él tenía 20. Entro a mi casa y me violó"

Ella tenía 6 años cuando este joven entró a su casa y la violó. No dijo nada, porque la paralizó el pánico. Creyó que esa historia sólo había atravesado por su cuerpo. No ha sido así. Alma Delia Murillo narró esta historia en columna que publica en Reforma.

México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, según la OCDE. De cada mil casos de abuso a menores, sólo 100 se denuncian, de ellas 10 llegan a juicio.

Se tiene registrado que 99.7% de los delitos de violencia sexual contra las mujeres no se denuncia, de acuerdo con México Evalúa. Muchas de ellas no denuncian por culpa, vergüenza o miedo. Además, las personas más cercanas empujan a las víctimas a no denunciar por creer que puede ser más peligroso o por ser causa de vergüenza, señaló Bianca Pérez, psicóloga.

En redes sociales, tras una crítica de Alma Delia en Twitter por enviar policías a resguardar la vivienda de Andrés Roemer, recibió el comentario: "¿Cuántas veces te han violado y dónde están tus denuncias?", escrito por bot ya que tiene una ilustración y cero seguidores.

Dentro del texto que Alma Delia publicó en Reforma, señala "cuando tienes 6 años y un tipo mucho más grande que tú está encima de ti, penetrándote, no puedes elaborar un educado memorándum con tus peticiones porque te están rompiendo, te están jodiendo la vida".

Lo lamentable, señala, es que no es la única historia. A esta se suma la de Lupita, a quien se le llamó "Calcetitas rojas", caso que trabajó Frida Guerrera para dar con su identidad. Tamb está Valeria, tenía 11 años cuando el chofer de la combi abusó de ella y la asesinó, y éstas se suman cientos más.