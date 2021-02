Yo siempre he trabajado con hombres, no con machos: Astrid Hadad

Astrid Hadad le canta al amor, la pasión, las mujeres. “Yo siempre he sido defensora de los derechos de las mujeres”, comenta Astrid para La Cadera de Eva.

En esta ocasión, Astrid musicalizará un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta canción solo la ha cantado dos veces en México. Para la actriz y cabaretera Hadad, Sor Juana fue una feminista que luchó con lo poco que tenía, con el espacio que tenía, por el derecho a las mujeres al conocimiento.

Se presentará el viernes 22 y sábado 23 en el teatro El Vicio, a las 21:30. “Está vez no tendré temática, así que hablaré de lo que quiera”, comenta la artista que se ha distinguido por sus vestuarios folclóricos.

El feminismo desde el cabaret

El cabaret para Astrid es un espacio de crítica y de diversión, donde se invita al público a reflexionar un poco. Ha habido ocasiones en las que la artista ha sido censurada.

“A mí me han dejado de invitar a lugares porque no me quedo callada”, comenta para La Cadera de Eva.

“Yo nunca me he quedado callada y siempre seguiré hablando. No milito en ningún partido político. Uno se queda callado porque tiene miedo a quedarse sin trabajo, pero no hay de otra, hay que hablar porque siempre tienes que estar contigo misma”.

La situación de la violencia contra las mujeres no ha cesado para la cantautora. “En esta época vamos para atrás por el trato que se le da en las mujeres y es más difícil ser mujer en este mundo”.





“Cada vez se siente una mayor violencia nosotras, hay un desdén. No solo en México sino en el mundo entero, cada vez vemos más mujeres muertas por causa de su pareja, en Francia, España, tantas partes y dices, algo está pasando o es que se daba y no nos enterábamos. Siento que en este momento hay algo que te provoca inseguridad”, compartió para La Cadera de Eva.

En sus espectáculos, Astrid busca hacer conscientes a las mujeres de no replicar el sistema patriarcal. Por lo que hace un llamado a la necesidad de una educación más fuerte, “estamos muy mochos con eso”, comenta la actriz.

Astrid Hadad considera que “hay una serie de costumbres o de actitudes que siguen privilegiando al hombre por encima de la mujer. Yo no tengo nada en contra de ellos, toda mi vida he trabajado con hombres, tengo un montón de hermanos que siempre fueron unas damas, siempre he trabado con hombres, pero no con hombres machos”.

En cuanto a la lucha feminista, Astrid señala que ella no comulga con los extremos y la violencia; su apuesta es desde la educación y la cultura, por eso ella sigue su lucha desde el escenario, donde nunca se callara.