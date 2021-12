Ya no somos amigas, pero te recuerdo con amor. Foto: Pexels

Las amistades terminan, decimos adiós, procesamos el duelo, ¿y luego? ¿qué pasa con aquellos sentimientos de melancolía? A lo largo de mi vida, viví varias rupturas con quienes eran mis amigas, en su momento no supe reaccionar; sin embargo, después de mucho tiempo, las recuerdo con amor y cariño.

Rebecca Traister, periodista en The New York Times explica que la amistad femenina ha sido la base de la vida de las mujeres.

"Históricamente, las amistades entre mujeres nos han proporcionado atención, afecto y una salida para el intercambio intelectual o político en épocas en que el matrimonio, todavía una necesidad principalmente fiscal y social, no era una institución de la que muchas pudieran estar seguras de obtener placer sexual o de compañía"

A medida que fui creciendo, gran parte de mis amistades tomaron rumbos diferentes, pues las etapas de vida que estábamos experimentando nos guiaron a caminos que ya no tenían mucho en común.

Fue un largo proceso aceptar que las amistades acaban, que no siempre es por un mal entendido o una gran pelea, sino que simplemente nuestros objetivos ya no son compatibles. Este proceso fue doloroso, pues recordar los momentos bonitos de la amistad me generaban mucha melancolía, casi como si fuera una ruptura amorosa pero peor.

"Entre las verdades en gran parte no reconocidas de la vida femenina contemporánea, está que las relaciones fundamentales de las mujeres tienen tanta probabilidad de ser entre sí como con las parejas románticas que, se nos dice, se supone que nos completan" menciona Rebecca.





Diana Juárez, escribe para La Cadera de Eva que en las amistades entre mujeres también se reproducen prácticas patriarcales de abandono, ya que, se pone en evidencia el valor que le damos a nuestras amistades. Aquí es donde podríamos preguntarnos, ¿cómo sanar después de terminar con la amistad?

Como varios artículos mencionan, también pasamos por un proceso de duelo, ya que, sufrimos por una pérdida afectiva. Por lo que, ¿qué pasa después del duelo y la superación?

Para mi fue cuestión de tiempo comprender que aunque mis sentimientos eran válidos, las amistades que en un momento fueron importantes quería recordarlas como una experiencia de lo que aprendí.

Recordar los momentos difíciles, las risas, las salidas o las conversaciones tontas y no tan tontas me ha ayudado a comprender lo que ahora busco en mis nuevas amistades pero también lo que yo ofrezco como amiga, pues reconocer si nos equivocamos también es parte del duelo.

Normalizar que así como el amor romántico no es para siempre, tampoco las amistades. Es importante manejar la situación, que eso implique menos dolor, es decir, tu autocuidado. Normalicemos el término de las relaciones de una forma sana, empática y feminista, escribe Diana.

Ahora, aquella melancolía se ha convertido en recuerdos llenos de cariño; así pude dar por terminada la relación de manera sana y recordar con amor a las personas que transitaron en mi vida.

