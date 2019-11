¿Y qué somos? La eterna pregunta...

¿Pero qué pasa cuándo quieres estar y el otro u otra no pueden?, y nos enojamos, pero no podemos decir nada porque "estamos saliendo". ¿Hay que cambiar de etiqueta? Nuestro colega de Animal lo dice bien "no necesitas nombrar a Dios para tener fe, no necesitas nombrar violencias para sufrir sus efectos, no necesitas pronunciar el nombre de alguien para desearle, es decir, no necesitas nombrar a una relación para que exista".