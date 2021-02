¿Y las mujeres punk, por qué fueron doblemente relegadas?

“Desde su concepción, el punk era algo que iba a cambiar el status quo, porque era muy inclusivo: todos los que eran vistos como diferentes fuera de lo bien visto por la sociedad, en realidad fueron los creadores del punk, es decir siempre fuimos los relegados y siempre estuvimos ahí…para que la gente se sintiera bien en un lugar donde estuviéramos cómodos todos”, Alice Bag, en We´re here. We are present, 2013.