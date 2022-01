¿Y dónde quedan los superhéroes negros?

Las discusiones sobre la representación cultural de las personas negras, en particular con referencia a los medios visuales, generalmente giran en torno al enfoque en su carácter negativo. Una historia de tal representación equivaldría a una ilustración muy eficaz del racismo en acción, desde la opresión, pasando por la exotización y la marginación, hasta la invisibilidad.

Los psicólogos y académicos de la comunicación han afirmado durante mucho tiempo que existe una relación entre la socialización de niños y adolescentes con la exposición a los medios, en particular la televisión, y el desarrollo infantil y juvenil (Brown y Witherspoon 2002; Hall y Smith 2012; Tynes y Ward 2009).

Los investigadores han argumentado que la exposición repetida a programas de televisión con personajes negros estereotipados conduce a percepciones negativas de las personas negras por parte de los demás (Berry 2000; Brown y Witherspoon 2002; Gorham 1999), y que estas arquetipologías basadas en la raza (Adams y Stevenson 2012) pueden tener un impacto negativo en el desarrollo psicosocial de los niños y jóvenes negros también (Berry 2000; Gorham 1999; Martin 2008).

SOCIALIZACIÓN DE LOS MEDIOS

La socialización en los medios es un factor crítico que impacta en cómo los jóvenes adquieren representaciones estáticas o estereotipadas de sí mismos y de otros. El proceso se define como la exposición a mensajes de comunicación masiva como televisión, radio, internet y periódicos; mensajes que enseñan a las personas comportamientos socialmente aceptados. Estas salidas tienen una influencia directa sobre la capacidad cognitiva y el funcionamiento conductual y una influencia indirecta mediadora o facilitadora en el aprendizaje (Adams y Stevenson 2012).

La representación no tiene que ser revolucionaria para ser importante o necesaria. Las cosas pueden ser tan sencillas como son. Para muchxs, la representacion significa que no habriamos crecido odiando el color de nuestra piel o tenido problemas con nuestra sexualidad. Solo porque no resuelve todos los problemas no significa que no resuelva algunos.

LA REPRESENTACIÓN DE SUPERHÉROES

Un gran ejemplo del papel de la representación en los medios son los superhéroes. La diversidad racial en las historietas estadounidenses ha ido aumentando constantemente desde sus inicios en la década de 1930 (Brown, 2001; Wright, 2001). Sin embargo, los superhéroes negros todavía tienden a ser tokenizados, a menudo se les da nombres como "Black Panther" y "Black Lightning" (Singer, 2002).

El escritor de cómics Dwayne McDuffie comenta sobre la raza en los cómics: "Si haces [un] personaje negro o un personaje femenino o un personaje asiático, entonces no son solo ese personaje. Representan esa raza o ese sexo, y no pueden ser interesantes porque todo lo que hacen tiene que representar a todo un bloque de personas" (McDuffie, 2009). Más allá de la tokenización de los personajes negros, los personajes de color están muy infrarrepresentados en los cómics (Brown, 2001; Cunningham, 2010).

Cuando hablamos de niños y representación, su comprensión es más importante que la nuestra. Cómo se ven afectados por él es más importante que cómo nos afecta a nosotros, porque son el objetivo de nuevas formas de consumo.

El hecho de que vivimos en un sistema mundial plagado de estéticas racistas y supremacistas es innegable. Sus efectos en nuestra relación con nosotros mismos también son innegables. Podemos decir que participar en actos de representación es una forma de asimilación, pero la realidad es que cualquier cosa que hagamos mientras vivimos en el sistema puede ser cooptada por éste, sin excepciones. Podemos estar de acuerdo en que no hay forma de destruir el sistema mientras usamos sus herramientas, y eso incluye las formas en que lo criticamos, y siguiendo esa lógica, incluso las críticas pueden funcionar como asimilación.

Un tema importante de esta conversación continua es la tokenización de los cuerpos negros en la búsqueda de la "diversidad". Los niños merecen más que eso. Nos merecemos más que eso. Merecemos ser vistos como personajes principales, hermosos y defectuosos, como seres humanos, porque ese medio es una traducción, las imágenes que el mundo quiere comunicar. Y si vemos que los niños negros son representados como felices y aceptados en una película, existe una alta probabilidad de que un niño negro en algún lugar navegue por el mundo con una imagen más saludable de sí mismo, y eso es lo que quiero para todos los niños.

En conclusión, podemos estar de acuerdo en que las políticas de representación son resultado del capitalismo y el racismo, y también aceptar que necesitamos una representación sana y que ser representado en los medios es importante, nos afecta psicológica y socialmente.

Jennifer Rubio, mejor conocida como Ciguapa, es una educadora y escritora dominicana. Divulga sobre antirracismo y feminismo a través de las redes sociales y ha trabajado como profesora de música en República Dominicana. Directorx regional de Norteamérica y el Caribe para Afroféminas.

Twitter: @soyciguapa