Vivir Quintana, la voz del himno feminista: Sin miedo

Hace 35 años en el Municipio Francisco I Madero en Coahuila nació la voz que ahora suena por todo el mundo con el himno feminista, “Sin miedo”, mejor conocida como Vivir Quintana, quien desde pequeña sintió gran pasión por la música.

“Me cuenta mi papá que desde chiquita cantaba en una montaña de grava y arena y en lo alto y gritaba gracias México”.

Entre los 12 y 14 años comenzó a tocar la guitarra y a los 18 años llegó a Saltillo para estudiar música, Vivir no descartaba la posibilidad de llegar a la Ciudad de México, donde podría conocer a grandes cantautores y compositores que admiraba y escuchaba a diario, finalmente desde hace siete años radica en la Ciudad y ha cumplido su sueño.

“Escucho mucho a Leticia Servín, Natalia Lafourcade, Mauricio Díaz El Hueso, me llena de emoción saber que a todos aquellos que yo admiraba ahora muchos son mis amigos, es una de las cosas más padres que me han pasado por estar aquí en la Ciudad de México”, dice Quintana



La letra de “Sin miedo” es bellísima, es imposible que no nos llegue a las entrañas. Vivir nos narró cómo fue el día que la escribió y en que se inspiró:

“La escribí en casa de mis papás en Coahuila, acababa de tener un viaje a Saltillo y a Monterrey, tengo muchos amigos ahí, había un fin de semana muy intenso y muy bonito, por convivir con ellos y también nos dio la oportunidad de recordar a una gran amiga que justamente hace 10 años sufrió feminicidio, este fue un momento clave para que naciera la canción y al llegar a Madero y recibir el whats de Mon Laferte que decía hazte una canción que hable de feminicidios era un sentimiento colectivo que yo ya tenía tiempo viviendo y era momento de sacarlo”.

Su voz es melodiosa, su carácter alegre, Vivir es una mujer solidaria, empática, agradable y llena de esperanza para que a través del arte también se pueda combatir la violencia a las mujeres y los feminicidios como su canción lo ha hecho, se ha traducido ya al inglés y portugués y recibe cientos de mensajes de agradecimiento, confesó que los que más le gustan son aquellos donde las mujeres reconocen que “sin miedo”, las hizo salir a marchar, las sacudió, se dieron cuenta que si sufrían al algún tipo de violencia era momento de alzar la voz y que hoy más que nunca no estamos solas, somos muchas las que estamos cansadas.

Para finalizar, invitó a todos los artistas, músicos, cantantes y compositores actuar con responsabilidad.

“Es necesario como artistas, asumir que tenemos una voz y darnos cuenta que esa voz rebota a mucha gente, no demeritar si sólo tienes 100 seguidores, son 100 personas muy importantes que te van a escuchar y les va a llegar tu mensaje y que están pendientes cómo te comportas, cómo vives esta ola post moderna de transformación., puedes hacer el cambio en una persona”.

Quintana invitó a todos los artistas a buscar más allá de lo que nos ofrecen comercialmente:

“Hoy hay tantas plataformas donde podemos encontrar música y sería bueno escucharla”.



Puso un ejemplo sobre la violencia de género en la música que está tan naturalizada que no llegamos a darnos cuenta del mensaje que lleva, como la canción de “Si Dios me quita la vida” de Javier Solís, que por cierto tiene una melodía hermosa, pero si analizamos la letra habla de un hombre que no tolerará que ella esté con alguien más e incluso muerto regresará para seguir acosándola en caso de que encuentre a otro hombre.

Aquí parte de la letra.

SI DIOS ME QUITA LA VIDA

(Luis Demetrio)

Javier Solís (México)

Si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es sólo un pensamiento pues en su momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan mía como la playa del mar.







Entrevistar a Vivir Quintana fue como estar con una amiga, alguien que te comprende, no te juzga y te acompaña, eso es lo que necesitamos todas, ser amigas, aunque no nos conozcamos.

Periodista, comunicóloga, co- conductora de Fórmula DDN, feminista, amante de los animales.

@estefyquar