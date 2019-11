Violencia psicológica, el primer paso hacia el feminicidio

La violencia psicológica suele ser la primera expresión de maltrato, dentro de una relación.

El maltrato psicológico es más común de lo que pensamos, y afecta principalmente a las mujeres, pero muchas veces no se identifica por desconocimiento. Sin embargo, al no detectarse a tiempo, las consecuencias pueden ser mortales.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2019 publicados en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado cada 25 de noviembre, el 43.9 por ciento de las mujeres ha vivido insultos, amenazas, humillaciones, y otras ofensas de tipo psicológico o emocionales, con su esposo, pareja actual o la última a lo largo de su relación.

Aunque las agresiones psicológicas son las más comunes, de esta deriva la violencia económica, y de chantaje, y posteriormente llegan las agresiones corporales y sexuales.

Aunque muchas mujeres minimizan la violencia psicológica, también llamada "violencia invisible", por no dejar secuelas físicas, este tipo de agresiones afecta más de lo que parece.

Según el Inegi, anualmente, una mujer pierde 30 días de trabajo remunerado y 28 días de trabajo no remunerado a causa de la violencia por parte de la pareja.

Pero ¿Cómo identificamos la violencia psicológica?

Según expertos, es importante tener en cuenta que el menosprecio, control e insultos son los principales factores que se encuentran presente cuando hablamos de violencia psicológica.

Los sistemas de control, los agravios y humillación son lo que dañan notoriamente la autoestima de la mujer.

Y el riesgo de que estas agresiones sean minimizadas (tanto por parte del agresor como de la agredida), y no se denuncien, se vuelve más peligroso ya que podría derivar en una violencia física o sexual.

Generalmente este tipo de maltrato se manifiesta con amenazas, prohibiciones, humillaciones, chantajes, manipulación e intimidación pero la psicóloga clínica, Paula Marín Fernández, en el portal Psicología y Mente, escribe 30 señales de que tu pareja puede estar maltratandote psicológicamente.

Ella plantea el listado en forma de pregunta para que sean más accesibles y fáciles de detectar.

1. ¿Controla el dinero que gastas? ¿tienes que pedirle el dinero a tu pareja? ¿pides permiso a la hora de comprar algo, ya sea para ti o para la casa?

2. ¿Te dice cómo tienes que vestirte? ¿si vas de alguna manera que no le gusta se enfada contigo por ello y decides cambiarte de ropa? ¿Hay prendas que ya no te pones porque sabes que a no le gusta que vayas así y vas a tener problemas por ello?

3. ¿Se enfada si inviertes más tiempo en tus amistades o familiares del que considera necesario?

4. ¿Mantienes relaciones sexuales aunque no te apetezcan porque si no, se enfada?

5. Contabiliza las veces que haces cosas que no te apetecen o con las que no estás de acuerdo para evitar una discusión.

6. ¿Controla tu móvil y tus redes sociales?

7. ¿Tienes que informarle de tus horarios?

8. ¿Le quita importancia a tus logros personales o profesionales?

9. Cuando haces algo por tu pareja, ¿te lo agradece o te hace sentir que es tu obligación?

10. ¿Organiza tu tiempo libre? ¿Sientes que en los ratos de ocio tienes que consultarle en que invertir tu tiempo?

11. ¿Cuando tienes algún problema lo minimiza con comentarios del tipo: eso no es nada, te quejas de vicio, etc.?

12. ¿Cuando se ha dado una discusión, en la mayoría de las ocasiones cedes tú aún teniendo la razón porque podría pasarse días sin hablarte y haciéndote el vacío?

13. ¿Si tiene un problema fuera del ámbito de la pareja, te hace sentir responsable de ello?

14. ¿Te hace sentir que no sabrías seguir adelante si no estuvieras a su lado?

15. ¿Te sientes culpable cuando enfermas?

16. Si estáis en público, ¿temes decir lo que opinas por si acaso te trae consecuencias con tu pareja?

17. ¿Usa el chantaje emocional a menudo para lograr sus objetivos?

18. ¿Te recuerda una y mil veces los errores que has cometido?

19. ¿Has dejado de contar tus problemas de pareja a tu entorno porque sabes que si se enterase se enfadaría?

20. ¿Temes como decirle algunas cosas porque sabes que su reacción puede ser desproporcionada?

21. ¿Notas que cuando un mismo hecho lo realiza otra persona lo valora más positivamente que si eres tú quien lo realiza?

22. ¿Te sientes incómodo/a si te mira alguien del sexo opuesto por si acaso tu pareja se diera cuenta y pudiera ser motivo de otra discusión?

23. ¿Sientes que necesitas su aprobación en cada cosa que haces, o incluso piensas?

24. ¿La manera en la que se dirige a ti ha cambiado transformándose en imperativa?

25. ¿Sientes que no puedes ser tú mismo/a cuando estás con tu pareja?

26. Ligada a la anterior, ¿sientes que aún sin que esté, cuando quieres ser tú mismo/a piensas en que tal vez le moleste y dejas de hacer las cosas que querías?

27. ¿Te trata como si fuera tu padre/madre en lugar de tu pareja?

28. ¿Las decisiones importantes las toma sin tener en cuenta tu opinión?

29. ¿Te hace dudar de tus capacidades?

30. ¿Sientes miedo?

La violencia contra la mujer en el país ha registrado datos históricos. En 2018 se registraron 3 mil 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años, lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.