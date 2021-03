Violencia machista, otro obstáculo para la mujer migrante en su paso por México

"El feminicidio de Victoria como el de muchas otras mujeres muestra la ausencia del Estado de derecho que existe en México, es reflejo de la pandemia histórica que cobija a nuestro país. La violencia machista contra las mujeres y niñas", dice Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.

Victoria Salazar, una mujer de 36 años, procedente de El Salvador, huyó de la pobreza como cientos de mujeres que lo hacen en su país. Su muerte causó conmoción tras ser sometida de forma brutal por la policía en plena calle. La razón por la que los policías acudieron al lugar donde estaba la mujer fue por una supuesta alteración del orden público.

La migración es un fenómeno constante, "todos los días se ven pasar personas por la frontera, a esto se le conoce como "migración hormiga", dice Elsa Simón, fundadora de la organización Por la Superación d ela Mujer A.C. Elsa señala que las mujeres, en algunos casos, salen de sus lugares de origen huyendo de la violencia machista ya que sus esposos se han unido al crimen organizado.

"Una de las razones por las que salen las mujeres migrantes de sus países es por la desigualdad econo´mica y la situacio´n de pobreza. La segunda es por procesos de migracio´n forzada, escapan de los conflictos internos que hay en sus pai´ses, en tercer lugar están aquellas inmigrantes que solicitan refugio para huir por temor a ser perseguidas por motivos de raza, religio´n, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opiniones poli´ticas, y una cuarta que engloba el contexto de violencia sexual o basada en ge´nero en sus pai´ses de origen o la feminizacio´n de la pobreza", dijo en entrevista Yaret Sarahi Bautista Gonza´lez, estudiante de derecho que ha participado en concursos internacionales de Derechos Humanos.

Según datos del Instituto Nacional de Migración, de enero a septiembre del 2020, Me´xico otorgo´ refugio a un total de 290 mujeres que salieron de su pai´s huyendo de la violencia de ge´nero, 20 ma´s que las registradas durante el an~o 2019, pese a la reduccio´n de la migracio´n por la pandemia de covid-19.

Tipos de violencias a las que se enfrentan las mujeres migrantes

"A Victoria también la asesinó el racismo, la desigualdad y discriminación que impera en este país", señaló Wendy Figueroa. "Un país en donde no es verdad que existe cero impunidad y las mujeres somos libres como lo aseguró el presidente de México, quien día a día en sus mañaneras minimiza las violencias contra nosotras", dijo la directora.

Al respecto, Elsa Simón comentó que la muerte de Alicia sólo es una representación de lo que viven los migrantes en México, aunque aclaró que es la primera vez que se ve una situación así con una mujer. Esto porque se mediatizó. En el mismo sentido, Figueroa señala que el abordaje de Victoria ha sido más mediático que profundo.

"Es difi´cil tener cifras confiables sobre los obsta´culos que enfrentan las mujeres migrantes, pero se sabe que entre el 24% al 80% de las mujeres migrantes y refugiadas han experimentaron alguna forma de violencia sexual", dijo la experta en derechos humanos y agregó "es un factor derivado de la situacio´n econo´mica precarizada que se vive en el pai´s de origen, tra´nsito y destino, las mujeres se ven obligadas a ser sometidas a cualquier tipo de trabajo forzado", agregó.

¿Las mujeres migrantes se encuentran en mayor vulnerabilidad?

Las mujeres migrantes viven una doble violencia al llegar al país, no sólo por ser mujeres sino por su condición migratoria. "El sistema patriarcal y machista no tiene fronteras, es decir vienen huyendo de ese contexto y se encuentran con un pai´s en el que persiste un sistema estructural que no sólo las discrimina por ser migrantes, sino tambie´n por ser mujer, nin~a, indi´gena, con algu´n tipo de discapacidad etc.", señaló Yaret Sarahi Bautista Gonza´lez.

Para la especialista en derecho, la discriminacio´n es mu´ltiple e interseccional, que parte en principio de su ge´nero, es asi´ como desde sus lugares de origen, en los de tra´nsito y destino las caracteri´sticas especi´ficas de las mujeres o nin~as migrantes esta´n vinculadas a su movilidad, las cuales potencializan y profundizan la situaciones de violencia, desigualdad, y exclusio´n, compartió.

La represión y violencia perpetrada por cuerpos policiacos

Los grupos migratorios corren riesgos en todo el mundo, no pueden asegurar que no pasa nada, recalca Elsa, conocemos sólo que se va a los medios, señala que con frecuencia se enteran de cuerpos de mujeres que fueron encontrados y nadie los ha reclamado, lo que le hace pensar que fueron de migrantes que no tienen ni una red fuera de su país.

La violencia ejercida sobr Victoria denota que "los cuerpos policiacos esta´n educados con la misma estructura machista, xeno´foba y miso´gina que impera en el pai´s, no es sino el reflejo de un sistema que reprime a mujeres en todos los aspectos: a la hora de hacer va´lido su derecho a la protesta, su derecho a circular libremente, a migrar sola o acompan~ada", señaló Sarahi Bautista.

Lucha feminista

Wendy Figueroa explicó que la libertad es poder transitar como mujeres en todas nuestras diversidades por las calles, en nuestras casas, en cualquier espacio público y privado. "Esto impolica que que tenemos el derecho a ser protegidas por la policía, no violadas, agredidas o asesinadas".

"El orden patriarcal, el racismo, la opresión por razones de raza, de género y la transgresión a diversos derechos como ciudadana refugiada en México por motivos de género, lamentablemente el país donde llegó buscando protección es el mismo que la ha asesinado por parte de quien debe cuidarnos, protegernos...y seguimos preguntándonos ¿quién nos cuida de la policía?...", dijo Figueroa.

Ante este hecho queda pendiente la reparación del daño para las hijas de Victoria, acceso a la justicia y un proceso contra las autoridades responsables con perspectiva de género. Además, agregó la directora de la Red Nacional de Refugios, "está pendiente analizar lo que ha estado sucediendo en Quintana Roo, quien como las protestas feministas lo han señalado el ´paraíso se ha pintado con sangre´ en tan solo el fin de semana pasado ocurrieron cuatro feminicidios, sin considerar todos aquellos que se ocultan, sumado a la represión y violencia que se ha tenido por parte de las autoridades del estado".

¿A dónde pueden acudir para pedir ayuda en caso de haber vivido violencia de género?

"Sin Fronteras es una ONG encargada de ofrecer atencio´n virtual a personas migrantes se pueden contactar a trave´s del número: +5211576888784. Es importante recordar que las mujeres migrantes tienen derecho en su proceso migratorio, a un defensor de oficio, es decir, basta sen~alar que se necesita para que te lo proporcionen", recomendó Yaret.