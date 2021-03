Violencia de género, sexismo y misoginia en la música

El fenómeno de la misoginia y el sexismo en las letras de las canciones, sea reguetón, hip-hop, trap o cualquiera que sea el género, es un retrato de su población, tanto masculina como femenina, que asume y normaliza la violencia contra las mujeres.

No es ningún secreto que existen miles de canciones que apelan a discursos machistas, misóginos y violentos. La carga negativa en la música no se ha visto únicamente en los géneros populares de la actualidad, sino desde hace años. Las vacas sagradas de la música han cantado con naturalidad canciones que pueden ser equivalentes a piropos y chistes como el de "Una novia sin tetas, más que novia es un amigo".

Run For Your Life, de The Beatles; Stupid Girl de The Rolling Stones; It´s So Easy de Guns N´ Roses o ¡Te quiero puta! de Rammstein son unas de las canciones en la lista negra que apelan a discursos sexistas y de violencia de género.

Asimismo, en géneros donde la agresividad parece menor encontramos temas como La Media Vuelta de el rey José Alfredo Jiménez donde la canción dice "Te vas porque yo quiero que te vayas/ A la hora que yo quiero te detengo/ Yo sé que mi cariño te hace falta/Porque quiero o no/ Yo soy tu dueño"; o canciones del el príncipe de la canción José José como Cuando vayas conmigo: "Cuando vayas conmigo, no mires a nadie/Que alborotas los celos que tengo del aire/ Que me sienta fatal cuando alguien pasa/ Por un solo momento distrae tu mirada".

La violencia en contra la mujer se reproduce en diferentes contextos. En la música hablar de su sexualización o utilizar lenguaje despectivo es violento; al igual que apelar a su sumisión. Describir a las mujeres como enemigas de los hombres, traicioneras, interesadas o que se dedican a destruir la vida por no corresponder a un amor "sincero" no es menos agresivo.

La violencia y misoginia se ha ejercido en todas las culturas, latitudes, épocas y estratos sociales; en las noches de perreo, en los conciertos de rock y las serenatas "románticas". Sin olvidar señalar que existe más dignidad en Ella perrea sola que en el Arroz con leche, me quiero casar que supuestamente es una canción infantil.

Con información de Gaceta 22