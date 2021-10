Violencia contra las mujeres, ¿también en el presupuesto?

El presupuesto planteado por el ejecutivo para el 2022 no contempla a las mujeres, critican legisladoras y activistas. "El poder ejecutivo es sumiso a las instrucciones del ejecutivo, no tiene interés de impulsar políticas con perspectiva de género, el interés se demuestra en el presupuesto", señaló la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, en la Mesa de Opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota.

¿Pero de dónde recortar para que en el presupuesto estén presentes las mujeres?, pregunta Alfredo González, director editorial de El Heraldo. "Hay que quitarle dinero a la militarización que cada vez tiene más partidas, un régimen que se diga democrático no debe dedicarse a la milicia, somos la mayoría de las desfavorecidas, las segregadas y se ha agudizado, hay que colocar un programa para la erradicación de la violencia", apuntó Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes Feministas.

El Anexo 13 se ha convertido en un cajón de emergencia en materia económica y se necesita incorporar a las mujeres a la vida económica, ya que han desaparecido las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, apunta la diputada Ana Lilia Herrera quien comentó que si bien es importante la paridad, para ella el foco debería estar en impulsar un Sistema Nacional de Cuidados.

"Los presupuestos no son neutrales muestran una visión de mundo, hay recursos que tienen que ir destinado a las mujeres, hay que ir más allá, no sólo el Anexo 13 sino en todo el presupuesto sino que desde la planeación haya una perspectiva de género. El recurso para adultos mayores está bien, pero si no hay perspectiva no se está satisfaciendo la necesidad a más de la mitad de la población que son las mujeres", señaló Amalia García Medina, diputada federal de Movimiento Ciudadano.

Amalia García apuesta por el "cuarto de a lado", es decir, la subcomisión de presupuesto de género que se encargará de evaluar el presupuesto en general apele a las necesidades de las mujeres. "Necesitamos un estado constructor del bienestar, un Estado cuidador que garantice los derechos de los refugios".

RECORTES

El Anexo 13 del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado a la Cámara de Diputados indica que sí está enfocado a promover la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, al revisar los números se observa que desde el inicio de esta administración y para el 2022, todo el anexo tiene un aumento del 74.6% respecto a 2021.

La cifra parece espectacular... pero hay detalles, solamente como botón de muestra:

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras tiene una reducción de 3.6% en comparación con 2021 y representa apenas 1.9% del presupuesto de Bienestar. El programa para las personas adultas mayores representa más del 90% de este mismo rubro.

El programa para Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, muestra una reducción de 0.3% contra 2021, al pasar de 311 millones de pesos a 310 millones en 2022. En cambio, las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres van a la alza.