Violar libertad de expresión y revictimizar, riesgos en la Ley Olimpia

“(i) la conducta no se motiva y tipifica de forma precisa y desde una perspectiva integral y de ponderación de los derechos humanos; más bien se con- funden conceptos y nociones que no brindan elementos claros para la acreditación de tal conducta, lo cual terminará por restringir otros derechos y violar el principio de taxativi- dad del derecho penal; (ii) no se puede identificar el nivel de responsabilidad de acuerdo con el sujeto del delito, tomando en cuenta el funcionamiento y la gobernanza de inter-net o las redes sociales; (iii) no existe gradualidad en la tipificación de los delitos y las pe- nas se vuelven desproporcionadas, por ejemplo, en casos en los que el contenido sea de interés público o involucre a algún personaje con notoriedad pública; (iv) existe el riesgo latente de censura e intervención de comunicaciones por la autoridad investigadora.”