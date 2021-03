"Viejas huevonas", exponen actitud machista de profesor sonorense

"Viejas huevonas" fue la respuesta del profesor Abel Baca, que imparte la clase de Cálculo en la Universidad de Sonora. A través de su perfil de Facebook, la alumna Gladys Ruiz expuso la actitud machista del profesor.

De acuerdo con Gladys, alumnas de diferentes carreras de la Universidad de Sonora se sumaron al paro nacional de mujeres "Un día sin mujeres", este 9 de marzo. Al expresarle al profesor la intención de las alumnas de unirse al paro, el profesor respondió con "bromas".

"Es broma. No aguanté la risa.. perdón", "¿O sea que mañana vamos a poder hablar como queramos?¿vamos a poder hablar de ustedes?", fueron algunos de los mensajes que el profesor envió a través del grupo de WhatsApp de la materia Cálculo II.

El docente afirmó que les pondría falta a las estudiantes que decidieron ausentarse de la clase el 9 de marzo. "De una vez les pondré falta entonces jajaja. ¿Qué no?", agregó el profesor.

Soy Alumna de la Universidad de Sonora y entre varias hermanas de distintas carreras de dicha universidad queremos... Publicado por Gladys Ruiz en Lunes, 8 de marzo de 2021

Lee: "El nueve nadie se mueve", mujeres se suman al paro nacional

A pesar de que una alumna lo interpeló y le dijo que no tenía por qué estar diciendo esas cosas, el profesor envió otro mensaje diciendo que las mujeres deberían estar haciendo labores del hogar.

"Viejas huevonas, nomás andan inventando fregaderas para no trabajar, en lugar de estar haciendo tortillas en la hornilla, lavando trastes, haciendo comida, barriendo, trapeando, etc."

En la publicación hecha por Gladys, donde aparecen las capturas de pantalla de la conversación, usuarias de Facebook comentaron etiquetando la cuenta "SoyUnison", de la Universidad de Sonora. Hasta el momento la institución no se ha pronunciado al respecto.

Otro caso frente al 9 de marzo

Este no fue el único caso en que un profesor reaccionó de forma machista frente al paro de mujeres del 9 de marzo. A través de la cuenta de Instagram calladasnuncamás, se difundió el video de un profesor. "Ya me di cuenta que todas las flojas no entraron hoy" dijo el profesor.

"Espero que estén descansando en su casa debidamente, bajo el argumento de apoyar el movimiento feminista, o que estén ayudando en la casa con labores del hogar, que le estén planchando la ropa al hermano o a los hermanos más pequeños la ropa", dijo el docente.

Lee: Periodistas reseñan vivencias en cobertura con perspectiva en marcha 8M