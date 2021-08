Videojuegos y sexismo, de los personajes a las jugadoras

"No niego que esto a los hombres también les pueda suceder. Supongo que sí, pero desde mi experiencia personal siempre que he visto una ofensa hacia un hombre (que han sido pocas veces, la verdad) ha sido relacionado con su nivel técnico. A nosotras sin embargo se nos juzga por todo: por nuestro nivel, por si somos demasiado delgadas o demasiado gordas, si somos guapas o si somos feas, si vamos maquilladas o si no, si somos muy simpáticas o si somos muy bordes. Se nos juzga por absolutamente todo", enfatizó Extreme Madness.