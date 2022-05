VIDEO: "Ve a perder el tiempo"; policía agrede a madres de víctimas

Madres y familiares de víctimas de feminicidio denunciaron ser agredidas esta tarde por autoridades mientras ingresaban a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicada en Tlalnepantla.

A través de videos en redes sociales, muestran como una policía vigilante que se encontraba a la entrada, agredió a activistas que acompañaban a las familias de las víctimas. Las acusó de cubrirse el rostro, a lo que las activistas respondieron que lo hacían para "protegerse de un Estado feminicida", que criminaliza a las mujeres que buscan justicia.

En el video publicado por colectivas feministas se nota a la funcionaria pública con una actitud hostil hacia las mujeres que estaban entrando a la Fiscalía de Barrientos. Según las asistentes, el conflicto comenzó al negarles la entrada a las activistas que acompañan a las familias.

Al momento, las madres y familiares respondieron que la funcionaria "no deberían estar ahí" y que no debería "escudarse con un uniforme", acusaron su comportamiento como revictimizante y sin ningún tipo de conciencia o empatía respecto al proceso que deben pasar las familias después de que sus hijas fueron asesinadas.

"Ya ve a hacer lo que tengas que hacer. Ve a perder el tiempo. Corre", dijo la policía vigilante a una de las madres.

Otros dos funcionarios de la Fiscalía intentaron disuadir a las madres diciéndoles "ya cálmese", mientras ellas hacían notar que los comentarios de la mujer policía eran violentos e indignantes.

"¿Piensas que la muerte de mi hija fue una pérdida de tiempo? ¿Crees que el que hayan matado a mi hija es perder el tiempo?", respondió Karen Reyes, madre de Renata; quien fue víctima de feminicidio cuando tenía tan sólo 13 años.

Finalmente, la funcionaria se resguardó en un cubículo ubicado a la entrada mientras continuaba agrediendo a las mujeres y madres que se encontraban en el lugar.

"Denúnciame, no me importa. Me vale", gritó mientras notaba que la estaban grabando.

Las familias acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer para una reunión de seguimiento a sus casos. Entre ellos, se encuentra el caso de Fernanda Sabalza, Martha Téllez, Salma Correa, Renata Martinelli y Verónica Monroy, mujeres víctimas de feminicidio. Además de mujeres con casos de violencia sexual y violencia feminicida.