VIDEO: "Ve a perder el tiempo"; guardia agrede a madres de víctimas

Madres y familiares de víctimas de feminicidio denunciaron ser agredidas esta tarde por autoridades mientras ingresaban a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicada en Tlalnepantla.

A través de videos en redes sociales, muestran como una integramte del Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), que se encontraba resguardando la entrada, agredió a activistas que acompañaban a las familias de las víctimas. Las acusó de cubrirse el rostro, a lo que las activistas respondieron que lo hacían para "protegerse de un Estado feminicida", que criminaliza a las mujeres que buscan justicia.

En el video publicado por colectivas feministas se nota a la vigilante con una actitud hostil hacia las mujeres que estaban entrando a la Fiscalía de Barrientos. Según las asistentes, el conflicto comenzó al negarles la entrada a las activistas que acompañan a las familias.

Al momento, las madres y familiares respondieron que la guardia de seguridad "no deberían estar ahí" y que no debería "escudarse con un uniforme", acusaron su comportamiento como revictimizante y sin ningún tipo de conciencia o empatía respecto al proceso que deben pasar las familias después de que sus hijas fueron asesinadas.

"Ya ve a hacer lo que tengas que hacer. Ve a perder el tiempo. Corre", dijo la policía vigilante a una de las madres.









Otros dos funcionarios de la Fiscalía intentaron disuadir a las madres diciéndoles "ya cálmese", mientras ellas hacían notar que los comentarios de la mujer policía eran violentos e indignantes.

"¿Piensas que la muerte de mi hija fue una pérdida de tiempo? ¿Crees que el que hayan matado a mi hija es perder el tiempo?", respondió Karen Reyes, madre de Renata; quien fue víctima de feminicidio cuando tenía tan sólo 13 años.

Finalmente, la vigilante se resguardó en un cubículo ubicado a la entrada mientras continuaba agrediendo a las mujeres y madres que se encontraban en el lugar.

"Denúnciame, no me importa. Me vale", gritó mientras notaba que la estaban grabando.

Las familias acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer para una reunión de seguimiento a sus casos. Entre ellos, se encuentra el caso de Fernanda Sabalza, Martha Téllez, Salma Correa, Renata Martinelli y Verónica Monroy, mujeres víctimas de feminicidio. Además de mujeres con casos de violencia sexual y violencia feminicida.

En una tarjeta informativa emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la mujer que cometió estas agresiones fue reportada y removida del servicio.

"Esta Institución reportó el comportamiento de la elemento con sus mandos, quienes la removieron del servicio que prestaba en la Fiscalía Regional de Tlalnepantla"

La fiscalía mexiquense aclaró que la persona no es parte del personal de la dependencia estatal, sino del Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México, empresa de seguridad contratada para resguardar las instalaciones de la institución.

La FGJEM dijo vigilar que las y los servidores públicos que forman su plantilla se conduzcan con los valores que rigen esta dependencia.