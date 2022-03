VIDEO: "Todo el viaje estuvo manoseándome"; usuaria denuncia a taxista

Una usuaria denunció a un taxista en su Twitter, señaló que lo tomó en la madrugada, la iba manoseando y no paraba de decirle cosas ofensivas.

"Hola! Hace rato en la madrugada tomé este taxi XL-9479 y les pido por favor me ayuden a difundir que el wey que lo maneja es un asqueroso acosador y abusivo!! todo el viaje estuvo manoseándome, no paraba de decirme cosas asquerosas, se desvió de la ruta y se paró a "cenar" +".

El suceso pasó en Veracruz. En respuesta la cuenta Tránsito SSP Veracruz le respondió que lamentaba lo que había pasado y se pusiera en contacto para darle seguimiento al caso.

TAMBIÉN SE BAJÓ A CENAR

En su cuenta de Twitter, la usaría @astrid_morennor señaló que el taxista se bajó a cenar. Ella no pudo bajarse porque estaba shockeada y le dio miedo que hubiera otras personas ahí. Incluso cuando se bajó la iba siguiendo.

"Mientras me tenia dentro del taxi esperando, la vdd no me bajé porque estaba shockeada y me dió miedo que había más weyes ahí:(. Por si fuera poco cuando por fin me dejó en mi casa se bajó a perseguirme. Pls compartan para que ninguna morra más pase por lo que pasé anoche".

La usuaria acompañó su denuncia con un video, sugirió que se compartiera para que otras usuarias no compartieron lo mismo.

Aquí el video de este asqueroso cerdo. La neta ya hasta andaba corriendo del miedo pic.twitter.com/lAdFwrkTM9 — Astro (@astrid_morenoor) March 18, 2022

¿QUÉ HACER SI ESTÁS EN UNA SITUACIÓN DE PELIGRO?

Si te encuentras en una situación de peligro, algunas e las sugerencias del portal Cuestione son las siguientes:

1, Observa y mantente alerta: cuestiona al conductor todo sobre tu ruta, observa su comportamiento y, si notas algo raro, cualquier cosa, confía en tu sentido de alerta y actúa tan rápido como puedas.

2, Avisa que estás en peligro: Si el conductor ya tomó un camino que no tiene relación con tu ruta original, avisa a quien puedas. ¡Alerta a tus contactos y manda tu ubicación!