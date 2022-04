VIDEO: "¡Te bajas, pero ya!", chófer enfrenta a hombre por acoso

En Twitter se compartió un vídeo donde se escucha al chofer decirle a las pasajeras que se pasen al asiento de atrás y una vez que lo hacen, detiene el camión y baja a empujones al hombre que la estaba molestando.

Chofer baja de su unidad a presunto acosador... pic.twitter.com/abvKhYqjj4 — Lo + viral (@VideosVirales69) April 19, 2022

De acuerdo con la información disponible, esto ocurrió en San Luis Potosí y al hacerse viral, usuarios de redes sociales felicitaron al conductor por tomar una postura ante la situación.

Acoso en transporte público

Según especialistas, las políticas de movilidad en la Ciudad de México ignoran las exigencias y necesidades de las mujeres, ya que están creadas sin una perspectiva de género.

Según Víctor Alvarado, especialista en movilidad del Poder del Consumidor, la inseguridad que viven las mujeres en el transporte público se debe a que la infraestructura de movilidad se ha diseñado y edificado sin contemplar sus necesidades ni su opinión.

Así mismo detalla que esta problemática no se debe atribuir solo a una dependencia de gobierno y su política pública en la materia, también se debe tener presente la composición cultural de la sociedad y a que el rol de las mujeres en el transporte público y la movilidad no se ha abordado ampliamente todavía.

Según voces feministas, los espacios exclusivos son una medida mal planteada ya que aún existen hombres que se aferran a usar los vagones exclusivos a pesar de que no sean para ellos. De igual manera rescatan que el chofer que bajó al agresor de su transporte no es un héroe, a pesar de que se agradece el haber tomado una postura, no está haciendo más que ser una persona con la decencia mínima.

Información por Sin Embargo y Reporte Índigo

