VIDEO: "Son unos clasistas"; piden alumna de la UDG retirarse por ir con short

Una joven que acudió a la preparatoria no. 9 de la Universidad de Guadalajara a realizar una encuesta fue retirada de la escuela por su vestimenta, los acusa de clasistas.

La joven publicó un video en su cuenta de Twitter donde relata los hechos. Ella acudió a la preparatia para realizar una encuesta de género.

"No tenía idea de los códigos de vestimenta que tienen aquí, lo cuales son algo clasistas, porque ni siquiera conocen por qué yo estoy aquí de esta manera", mencionó en el clip.

La estudiante se negó a salirse de forma inmediata hasta que fueran por ella, por cuestiones de seguridad, aún así le insistieron en salirse.

"Les dije que no me podía salir hasta que no vinieran por mí. Por toda la cuestión de inseguridad", indicó.

Lee: Critican a mamá por ir con ropa deportiva por su hijo; "hay que tener pudor"

Indignante el trato que recibí hoy en la Preparatoria No. 9 de la @udg_oficial

Hago un llamado al Mtro. @CesarBarbaD y al Dr. @rvillanueval a revisar las letras chiquitas en los reglamentos internos. @FEU_UdeG pic.twitter.com/pOM44XCnFX — Betzabé (@BetSinRima) April 26, 2022

"Si algo me pasa responsabilizo a la preparatoria número 9... les dije que no quería retirarme a la entrada porque temía por mi seguridad y aún así me obligaron a hacerlo", finalizó.

Lee: Sobrecargo denuncia discriminación por su talla de ropa

La joven agrego el video donde le piden desalojar la universidad, pide ayuda a las autoridades y el rector de la universidad.