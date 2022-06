Video: Secuestra a su ex para tatuarle su nombre en la cara

Me dio golpes, me ató los brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué. Le pedí que no hiciera eso porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Vi el tatuaje listo después y solo pude llorar. Me mató por dentro, terminó con una forma de marcarme y decir que soy de su propiedad. –Tayane Caldas