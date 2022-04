Victoria´s Secret apuesta por mostrar a "mujeres reales"

La famosa marca de lencería Victoria´s Secret finalmente ha decidido decirle adiós a sus famosos "ángeles" un grupo selecto de modelos, a quienes se les ha exigido tener el "cuerpo perfecto": abdomen plano, figura delgada y atlética.

Las mujeres que han trabajado para esta marca han sido fundamentales para las ventas de la empresa. Las supermodelos se convirtieron en motivo de aspiración para las más jóvenes en su momento de mayor auge donde aún no se cuestionaban las prácticas patriarcales de la marca de lencería.

Sorpresivamente dejará de existir esta clasificación de modelos para dar paso a cuerpos "más reales", dejando de lado a las mujeres que eran usadas como la imagen de la mujer perfecta.

Aunque se ha abierto la inclusión de diferentes tipos de cuerpo, feministas han señalado que las marcas han tomado los mismos estereotipos sobre los cuerpos de las mujeres pero ahora estableciendo que los cuerpos diferentes también son consumibles. Es decir, los cuerpos diferentes también pueden ser vistos como objetos a comprar.

¿Inclusión genuina o forzada?

La marca de lencería anunció que se encuentra trabajando de la mano de un grupo de mujeres conformado por activistas y empresarias. Ellas serán las encargadas de reemplazar a los ángeles para promover nuevos valores dentro de la empresa.

Entre las nuevas caras de la marca, se encuentra la actriz Priyanka Chopra, así como la futbolista y activista Megan Rapinoe. Ellas serán la nueva voz e imagen de la ropa interior, a quienes no se les ha nombrado como "ángeles".

Desde 1990, Victoria´s Secret incluyó a los ángeles como un sello de su marca, convirtiéndolas también en super estrellas con el fin de atraer compradores. Algunos de los ángeles más famosos, han sido Gisele Bündchen, Tyra Banks y Heidi Klum.

El CEO de Victoria´s Secret Martin Waters dijo en una entrevista con el New York Times que los ángeles ya no eran "culturalmente relevantes". Lo que da entender que el interés de realmente cambiar los estereotipos de los cuerpos perfectos, en realidad es un cambio que la empresa busca para no perder relevancia en el mercado.

Después de varios años, la marca ha sido criticada por su ideología anticuada ya que se le ha señalado de perpetuar los estereotipos de género, así como reafirmar la idea de que el valor de las mujeres se basa en qué tan sexy es para la mirada masculina.

Los ángeles como estrategia de consumo

La idea de los ángeles y los desfiles anuales, surgió gracias a Ed Razek, un hombre que era el jefe de marketing de la compañía dueña de Victoria´s Secret, L Brands. Razek, era considerado una de las figuras más influyentes del modelaje, ya que fue el responsable de "lanzar" la carrera de varias famosas modelos.

En 2019, fue despedido después de que en una entrevista afirmó que nunca existirían modelos de talla grande en Victoria´s Secret, ya que eso no era ´aspiracional´ y no iba con la marca.

Sus comentarios se hicieron virales y miles de famosas protestaron diciendo que nunca volverían a comprar ropa de la marca. Como consecuencia él fue despedido, y la marca sí incorporó a modelos de tallas grandes.

Las decisiones de estas grandes empresas que se han encargado de reafirmar la idea de los cuerpos perfectos aún siguen siendo señaladas, pues lo que han considerado como tallas grandes han sido mujeres con curvas más pronunciadas, dejando de lado todos los cuerpos con formas diferentes.