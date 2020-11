Víctima de ataque con ácido realiza ofrenda a la justicia inexistente

En 2014 Carmen Sánchez fue agredida con ácido por el padre de su hija, con quien mantuvo una relación durante 10 años. Carmen lo denunció tres veces antes de que ocurriera el ataque con ácido, pero a ninguna de esas denuncias se le dio seguimiento.

"Las autoridades no me hicieron caso y llegó el día en que me arrojó 1 litro de ácido", cuenta Carmen en entrevista para La Cadera de Eva.

"Esta agresión me llevó 8 meses al hospital. Perdí todo lo que tenía: el trabajo, mis ilusiones, mis sueños. Todo lo que en algún momento planeé con mis hijas se fue; dejó de existir".

Tras 7 años buscando justicia, Carmen, junto con colectivas feministas y mujeres que se han sumado a su lucha, realizó una representación de la justicia inexistente a través de una ofrenda.

Con flores de cempasúchil, veladoras y los nombres de nueve sobrevivientes de ataques con ácido sin justicia hasta el momento, se colocó una ofrenda a la justicia. Entre el cempasúchil se leía: "Aquí yacen los restos de la inexistente justicia en México".

Desde #JusticiaParaCarmen decidimos representar el papel de las Fiscalías y Ministerios Públicos de cada uno de los... Publicado por Justicia Para Carmen en Domingo, 1 de noviembre de 2020

Lee: A CADERA DE EVA Quemaduras con ácido, ¿una práctica machista?

7 años sin respuesta de las autoridades

Carmen cuenta que al realizar la ofrenda sintió miedo y dolor:

"La realicé con miedo y con dolor. Cada flor que yo ponía, cada veladora y cada letra que ponía en esa representación significan, para mí, estos siete años que yo no he tenido justicia"

Para las víctimas de ataques con ácido, la justicia es inaccesible. El 2 de mayo 2014 el Juez giró una orden de aprehensión contra el agresor de Carmen, que hasta la fecha no ha sido aprehendido.

La sobreviviente afirma que ella ha cooperado con las autoridades para encontrarlo, dando todos los datos necesarios para su captura. Sin embargo, cada vez que Carmen busca obtener información sobre su caso la respuesta es la misma: "Estamos trabajando en ello; sigue en proceso"

"Mi caso tiene casi siete años, y ellos no han dado ninguna solución", enfatiza Carmen.

El 18 octubre de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió recomendaciones a la Fiscalía del Estado de México, en la cual solicitó que, en dos meses, se diera respuesta al caso de Carmen, pero a la fecha la fiscalía sigue sin responder.

"Al día de hoy, que ya ha pasado un año, la fiscalía no ha dado ninguna respuesta a ninguno de los puntos que la CNDH solicitó".

"Para nosotras la justicia está muerta"

Carmen asegura que uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia, como sobreviviente de un ataque con ácido, es que tales agresiones no se reconocían en México como graves, ni tenían nombre en México.

Tras vivir el ataque, Carmen pensó que ella era la única mujer que había vivido algo así en México, pero en la búsqueda de justicia encontró a muchas otras mujeres que habían sido agredidas de la misma manera. En total, Carmen conoce a nueve mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, y tiene conocimiento de otras tres mujeres que fueron torturadas con ácido antes del feminicidio.

"Para nosotras la justicia está muerta, porque para las autoridades estos son casos marginales, que seamos 9 mujeres para ellos no es un asunto de alarma"

Las sobrevivientes han buscado darle nombre a los ataques con ácido, visibilizarlos y tipificarlos para que existan ante las autoridades, y los agresores sean castigados

En México los ataques con ácido no están tipificados, sólo se trata de una agravante expresada en el artículo 315 del Código Penal Federal. Los órganos legislativos de algunas entidades apenas están discutiendo su clasificación.

Ana Elena Saldaña fue la primera mujer sobreviviente de un ataque con ácido que Carmen conoció, y tenían la misma idea de tipificar el delito.

Lee: ¿Por qué es importante tipificar como violencia de género los ataques con ácido?

Juntas, las sobrevivientes empezaron a trabajar para que los Estados reconozcan este delito y lo tipifiquen. La Ciudad de México fue la primera primera en reconocerlo, y en 2019, la diputada Alessandra Rojo de la Vega promovió una reforma para que los ataques con ácido tuvieran penas más severas, pues detectaron que los ataques están marcados como una forma de violencia de género ejercida por agresores como esposos, novios o ex parejas.

Carmen cuenta que conocer a otras mujeres que vivieron la misma agresión las llevó a darse cuenta de que no eran casos aislados y a luchar juntas:

"Cuando empezamos a conocernos entre nosotras las mujeres que hemos sufrido este ataque nos dimos cuenta que no somos casos aislados, que nos gustaría que fuéramos las únicas, pero vemos cómo esto sigue aumentando".

Las sobrevivientes se encuentran en pie de lucha, avanzan para lograr que los ataques con ácido sean reconocidos y tipificados en todo el país, para que las agresiones sean nombradas en el Código Penal y no queden solamente bajo las decisiones de los Ministerios Públicos

Los más difícil de ser una víctima de ataque con ácido

Cuando se le preguntó a Carmen qué era lo más difícil de ser sobreviviente a un ataque con ácido respondió que lo más complicado era enfrentarse a la inaccesibilidad del derecho a la justicia y a la salud

Carmen ha pasado por 59 cirugías que ha tenido que buscar entre redes de apoyo y mujeres solidarias. Del total, 50 fueron realizadas dentro del IMSS porque ella tenía seguridad social cuando el ataque sucedió, pero según cuenta, el Sector Salud no da la atención completa: "ellos solo te pegan los injertos, revisan que no se te infecte y después puedes salir".

Después de 59 cirugías, Carmen aún no recupera su parte funcional y tras 7 años de buscar justicia, su caso sigue impune:

"Es muy difícil no obtener justicia y no tener dinero para pagar las cirugías"

El 20 de febrero de 2014 a las 8:05 a.m. mi vida cambió para siempre. Soy una sobreviviente de ataque con ácido.... Publicado por Justicia Para Carmen en Domingo, 18 de octubre de 2020

Lee: Ataques con ácido serán sancionados con cárcel en CDMX

Carmen realizó la ofrenda para visibilizar la falta de seguimiento e impunidad que envuelven lo casos de ataques con ácido hacia mujeres, donde nombró los casos de otras 7 mujeres: Elizabeth, Martha Ávila, Lesly Moreno, Esmeralda Millán, Ana Helena Saldaña, María Elena Ríos y Gloria.