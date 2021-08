Ventajas de tener un armario minimalista y cómo lograrlo

La cultura de la moda rápida nos ha hecho creer que necesitamos muchas prendas de ropa con diferentes colores y estampados para vernos siempre con estilo, esto provoca que poco a poco, de prenda en prenda acumulemos ropa que termina por empolvarse en el armario.

¿A pesar de tener mucha ropa siempre tienes la sensación de no saber qué ponerte? Un armario minimalista puede ayudarte a definir tu estilo y a verte bien con todas las combinaciones de ropa que desees, sin la necesidad de tener mucha ropa.

El minimalismo es una corriente artística que busca utilizar únicamente los elementos mínimos y básicos. Es común asociar el minimalismo a la decoración de interiores, una tendencia que se popularizó hace un par de años, pero no sólo se trata de arte y decoración, algunas personas han hecho del minimalismo un estilo de vida.

El minimalismo como estilo de vida plantea la posibilidad de vivir únicamente con lo mínimo e indispensable, principalmente en cuanto a pertenencias u objetos. Esta corriente apela a la importancia de detener el consumismo salvaje de la vida moderna.

¿Te animarías a tener un armario con solamente 33 prendas? El armario minimalista es una tendencia cada día más popular, te contamos sobre sus beneficios y cómo llevarlo a cabo.

¿Qué es un armario minimalista?

Tener un armario minimalista significa tener un sistema de organización de ropa que te permite vestirte teniendo pocas prendas, muchas personas recomiendan únicamente tener 33 prendas de ropa para toda una estación del año, entre estas prendas están incluidos los bolsos y los zapatos.

Este sistema de organización de la ropa busca tener ropas versátiles para hacer muchas combinaciones de ropa, pero al mismo tiempo, es necesario que sean ropa de calidad, para que tengan una larga duración.

¿Cómo tener un armario minimalista?

Es una extraña costumbre el tener mucha ropa en el armario, incluso si no la usamos con regularidad. Para comenzar a tener un armario minimalista es importante deshacerse de aquellas prendas de ropa que no usas, que son difíciles de usar combinadas con otras prendas, o bien, deshacerse de esas prendas que ya no usas o ya no te quedan.

Por otra parte, es importante que al comprar más ropa inviertas en básicos, es decir, aquellas prendas que nunca pasan de moda y que puedes combinar con cualquier cosa. Además, para hacerlo un poco más sencillo, es importante que te decidas por una paleta de colores y compres tu ropa de acuerdo a esas tonalidades, no obstante, también puedes invertir en algunas prendas que le den más color y diversión a tus outfits.

Haz listas de lo que realmente necesites comprar y de esta forma, cuando decidas comprar ropa no tendrás la tentación de comprar cosas que realmente no necesitas. Se trata de mantener la simplicidad, así siempre sabrás qué ponerte y ahorrarás un poco.

Para muchas personas es importante no superar el número de prendas preestablecido, por lo que, cada vez que una prenda nueva se integra al armario, otra debe irse.

¿Cuáles son los beneficios de tener un armario minimalista?

Tener un clóset minimalista no se trata únicamente de una tendencia de moda, es parte de un estilo de vida que busca ser responsable con el medio ambiente. Aunque no lo creas, el armario minimalista tiene muchos beneficios, como por ejemplo, despedirse de la acumulación innecesaria de ropa.

Además de que ahorrarás mucho tiempo al elegir qué usar, el hecho de tener pocas prendas ayudará a que tardes mucho menos tiempo en armar tus looks. Esto no quiere decir que sean looks aburridos, si escoges correctamente las prendas te dará una amplia gama de posibilidades para la creatividad.

Tener un closet minimalista además ayuda al medio ambiente, porque además de disminuir el consumo de fast fashion, el hacer un consumo consciente de la ropa ayuda a combatir a una de las industrias más contaminantes.

Con información de: unarmarioconbuenfondo.com