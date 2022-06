¿Velma de Scooby Doo podría ser lesbiana?

HBO prepara una serie dedicada al personaje Velma Dinkley, recientemente lanzó un vistazo sobre el contenido de la serie. Esto desató que algunas y algunos fans de Scooby-Doo piensen que Velma podría ser lesbiana.

Con el anuncio de esta esperada serie, fans de Scooby-Doo han expresado que les gustaría ver a Velma como una mujer sáfica. Pero esto no es nuevo, pues durante años se ha dicho que Velma es lesbiana.

Realmente se espera por parte del público que el spin-off que está preparando HBO sea finalmente una oportunidad para conocer a Velma de Scooby-Doo como una mujer abiertamente lesbiana.

La censura de Warner Bros

Las peticiones de representación lésbica no solo obedecen a un deseo personal o del público. A mediados de julio de 2020, James Gunn, guionista de la adaptación del cómic Guardianes de la galaxia y escritor de las películas Scooby-Doo (2002) y Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004), expresó que originalmente la citada protagonista pertenecía a la población LGBTIQA.

"En mi guion de 2001 era explícitamente lesbiana", respondió el también productor a un tuit en el que se solicitaba que Velma fuera lesbiana. En dicha contestación, Gunn también dio a entender que lo referente a la orientación sexual fue ignorado y eliminado.





La compañía Warner Bros no solo pasó de largo uno de los datos causantes de que Velma sea uno de los personajes más icónicos para los públicos de la diversidad sexual. En la secuela de dicha película Warner Bros hizo que el personaje, entonces interpretado por Linda Cardellini, tuviera una relación con un hombre.

No es nuevo que Velma sea lesbiana

Con la declaración de Gunn, la producción recibió comentarios de todo tipo. Entre las respuestas se alcanzó a leer que, si bien no se había visto a Velma como una mujer abiertamente lesbiana, en Scooby-Doo! Mystery Incorporated se habían dado algunas pistas de su atracción por las chicas.

Fue ahí donde se recordó sobre su vínculo con Marcie, otra icónica personaje. Lo cual fue alimentado días antes del tuit de James Gunn, pues Tony Cervone —también involucrado con algunas producciones de Scooby-Doo— publicó una imagen de Velma y Marcie con la bandera arcoíris. Como pie de foto, el director y actor de doblaje escribió:

"Dejamos nuestras intenciones tan claras como pudimos hace 10 años. La mayoría de nuestros fanáticos lo entendieron. Para aquellos que no lo hicieron, les sugiero que miren más de cerca. No hay noticias nuevas aquí"

Sumado a la confirmación de Gunn y Cervone de que Velma era lesbiana, se encuentra la gran colección de arte por parte de los fans así como historias donde se vincula amorosamente a Velma con otra de las protagonistas de Scooby-Doo: Daphne.

Por supuesto, en la entrega de Suzi Yoonessi la relación entre ambas no supera la amistad. Sin embargo, eso no implica que Daphne y Velma no sean una de las parejas favoritas de la comunidad lésbica.





