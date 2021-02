Vello en las axilas: ¿Antihigiénico o empoderamiento?

Desde hace algún tiempo algunas famosas como Julia Roberts, Madonna y Miley Cyrus comenzaron a desfilar por las alfombras rojas luciendo vellos en las axilas como una acción de empoderamiento femenino. Esta semana fue la modelo Emily Ratajkowski revivió este tema al posar para una revista mostrando esta parte de su cuerpo sin depilar. La pregunta ahora es, ¿qué es mejor para nuestra salud, eliminar todos esos vellos por completo o dejarlos crecer?

A las mujeres se nos ha dicho por años que debemos depilarnos las axilas, las piernas y el vello público, por lo menos, para vernos más estéticas y atractivas; sin embargo, ¿es necesario o es una medida que está más relacionada con estereotipos sociales? ¿Por qué los hombres no se tienen que depilar y nosotras sí?

Ratajkowski dijo a Harper’s Bazaar que decidió posar con vellos en las axilas para reivindicar a las mujeres y el derecho que tenemos a decidir, sobre nuestro cuerpo y sobre todo lo que hacemos.

"Para mí, el vello corporal es otra oportunidad para que las mujeres ejerzan su capacidad de elección, basada en cómo quieren sentirse. Suelo depilarme, pero a veces dejar crecer mi vello es lo que me hace sentir sexy y no hay una respuesta correcta, ni una opción que me haga más o menos feminista. Mientras la decisión sea mi elección, es la decisión correcta", enfatizó la modelo en la entrevista.

La fotografía que publicó la modelo en redes sociales le ha causado comentarios positivos en los que mujeres le agradecen por “pelear por la libertad individual y destruir los dogmas de belleza”, así como otros negativos, en los que tanto hombres como mujeres, dicen que es poco higiénico y antiestético dejar crecer el vello en las axilas.

¿Es antigiénico?

Hablando de salud, el vello en el cuerpo tiene una función importante, ya que nos permite regular la temperatura del cuerpo, nos protege del frío y de los rayos del sol, esa es una de las principales razones por la que se ubican en zonas delicadas, como las axilas y los genitales, justamente por eso algunos especialistas recomiendan no depilarlo por completo.

El otro aspecto a considerar es la higiene. Existe la creencia de que los vellos en las axilas provocará que tengas mal olor porque el sudor se concentrará en esa área. De acuerdo con información de la Clínica del Sudor, esto es falso, ya que el vello no provoca que sudes más ni es la causa del mal olor.

El aroma desagradable en las axilas se origina cuando el sudor entra en contacto con las bacterias del cuerpo, así que la depilación en ésta y otras zonas del cuerpo no es necesaria, aunque sí debes tomar en cuenta que su dejas crecer el vello deberás asear con mayor cuidado esa área del cuerpo.

Depilarte las axilas o dejar que crecer tu vello, e incluso pintarlo de colores como han hecho algunas famosas, es sólo decisión tuya, ya que en cuestión de salud no hace alguna diferencia. Lo importante es que tú te sientas cómoda y segura contigo misma ya que eso te hará sentir empoderada y plena.