"Vamos a pedir que bajen su campaña cuenta hasta diez"

La secretaria de Gobernación presentó una campaña interinstitucional para combatir la violencia contra las mujeres, que pareciera remontarse a los años 80 o un poco menos señaló la abogada Patricia Olamendi, integrante de la red #NosotrasTenemosOtrosDatos.

"Lo que vemos es una campaña llena de prejuicios, que representa una familia de clase media que nos hace creer que sólo ahí ocurre la violencia. Me remonta a la epístola de Melchor Ocampo donde pedía a las mujeres que debían ser obedientes con sus esposo y no provocarlos", dijo Olamedi.

La solución de la respiración como acción para frenar la violencia, más las frases "abrazos, no balazos", apuntan más a la despolitización de la agenda feminista que implica evadir la responsabilidad política e institucional como autoridad, dijo Yndira Sandoval, Fundadora de las Constituyentes Feministas, también integrante de la red #NosotrasTenemosOtrosDatos, quien señaló que no se puede dar una solución simple a un problema tan complejo.

"Mientras contamos hasta 10, ya van 10 asesinadas y no podemos contar a la onceava" dijo Sandoval. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reportó que en el mes de abril bajaron un 5% las llamadas por violencia de género al 911. Sin embargo, el número de homicidios dolosos a mujeres aumentó un 17%. Para Sandoval, "Los feminicidios están disfrazados de homicidios dolosos".

"Aún tomando en cuenta la comparación entre el número de homicidios de hombres y mujeres, notamos que en cuanto al sexo masculino, la cifra disminuyó respecto a marzo 2020, mientras que en mujeres aumentó. En ambos casos, es el abril con las tasas más altas desde 2015. También hay que considerar que hay 40 personas sobre las que no se identifica el sexo", apuntó Aimée Vega, investigadora del CEIICH UNAM.

En la conferencia de prensa, Gemma Santana Medina, Directora de la Agenda 2030 en la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, presentó los 17 objetivos para mejorar a México, donde destacó cinco líneas de la igualdad: fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, medio ambiente y economía. Sin embargo, para la abogada Olamedi como Secretaria de Gobernación deben ejecutar no sólo quedarse en políticas integrales.

"No hemos escuchado desde el inicio de gobierno una sola propuesta que diga que el ejecutivo va a ejecutar, la secretaria de la seguridad están truqueada, bajaron feminicidios, Gertz Manero, Fiscal General de la República, estaba friegue y friegue, ¿que está haciendo Secretaria de Seguridad, la Guardia Nacional, no conocemos un cuerpo destacado en vigile la violencia contra las mujeres", exhortó Olamedi.

Presupuesto para los centros de refugio

De la conferencia se esperaba al menos cinco acciones concretas no fue así, reiteró Olamedi. Se presentaron algunos números sobre las violencias que viven mujeres y niñas. "En abril, los Centros de Refugio atendieron 77% más de niñas, niños y mujeres, en comparación con el mismo mes", cifras que fueron cuestionadas ya que son iguales a las que ha reportado la Red Nacional de Refugios.

Al respecto, María Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) respondió "tenemos opciones para refugio no convencional que estamos trabajando Conavim, Indesol e Inmujeres al con la iniciativa privada que estamos poniendo a disposición de las instancias de las mujeres, Centros de Justicia y las propias redes de refugio".

Respecto a la falta de recursos para los centros de refugio, la secretaria Sánchez Cordero señaló que hablará con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. También se le cuestionó sobre la ayuda que pedirá al extranjero para tener más recursos para fortalecer las estrategias contra la violencia de género, a lo que respondió que son las embajadas quienes se han acercado a México a ofrecer este apoyo.

Sin embargo, Patricia Olamedi señaló que eso no es procedente "México ya no califica para ser un país que necesite de apoyo de recursos internacionales. Nosotros recibimos asistencia técnica, otros países por sus condiciones económicas pueden recibir recursos. El articulo 58 de la ley de presupuesto y responsabilidad Hacendaria señala que todos los recursos destinados a la igualdad deben ser ejercidos, tendrían que pasar por una reforma de legislación a la ley. Nosotros no somos ni el Salvador ni Guatemala ni Haití, en ese rango, países que se encuentran en extrema pobreza".

Tanto Olamedi como Sandoval señalaron para La Cadera de Eva que iban a exigir que se bajara esa campaña y se volviera a rehacer, porque al comentar que fue un "un primer saque" están creando violencia institucional", y si no saben cómo hacerlo ellas están dispuestas a asesorar a la Segob.

La campaña gubernamental #CuentaHasta10 que se lanzará en medios electrónicos llama a la población a que "antes de que te desesperes, cuenta hasta diez y saca la bandera blanca de la paz".



Eso dice el promocional presentado hoy por @JesusRCuevas en conferencia de prensa. — ivonne melgar (@ivonnemelgar) May 26, 2020

Esta campaña despolitiza la violencia, no es sólo responsabilidad del presidente López Obrador, también de todos los poderes tanto el ejecutivo, legislativo y judicial, así como municipios y alcaldías, ¿qué están haciendo?, lanza la pregunta Sandoval. "Hay una deuda histórica con las mujeres que no es toda del gobierno, con este tipo de campañas sólo reafirmamos el pacto patriarcal, una cosa es lo que pienses, otra es que eso lo llevemos a una política pública, quién está autorizando esto (refiriéndose a la campaña cuenta hasta 10)", cuestionó.