Usuarios recuerdan que caricaturas como Bugs Bunny mostraban diversidad sexual

El pasado 16 de junio se estrenó en cines la película ´Lightyear´ y debido a una escena donde dos mujeres que se aman se dan un beso, la cinta ha sido prohibida en distintos países, a pesar de que la historia no se centra sólo en eso; así mismo, la película animada está conformada por personajes de distintos tonos de piel, edades y orientación sexual, dando un gran salto a la inclusión y representación dentro de la pantalla grande.

Personas en redes han comentado su indignación ante la supuesta ´inclusión forzada´ y se han negado a llevar a sus hijas e hijos a ver el filme. En contra parte, distintos usuarios de redes han recordado que personajes como Bugs Bunny se había besado muchas veces con otros personajes hombres e, incluso, se había vestido como mujer para despistar a sus enemigos.

Lo que indigna a muchos espectadores es que en varios países decidan censurar la película de ´Lightyear´ únicamente por mostrar a una familia conformada por dos mujeres y un hijo. Incluso que la cataloguen como una escena «sexual» o «sexualizada» que puede llegar a confundir al público objetivo. Es por ello que, a través de Twitter, varias personas decidieron comparar a la película con Bugs Bunny.

Así mismo, distintas feministas recalcaron la importancia de la representación dentro del cine afirmando que lo que no se nombra, no existe, por eso es importante que películas como ´Lightyear´ normalicen las dinámicas familiares que no pertenecen a la heternorma.

APVB