UnDíaSinNosotras divide opiniones; 48.5% de mexicanos, de acuerdo con paro

El movimiento #UnDíaSinNosotras que se realizará el 9 de marzo está dividiendo opiniones, sin embargo, existe una ligera ventaja para el apoyo a este paro de mujeres, de acuerdo con la encuesta realizada por Mitofsky.

Aunque los resultados en la encuesta son un tanto parejos, ante la pregunta que si se está de acuerdo en que este movimiento se realice el próximo de 9 de marzo donde las mujeres no realicen ninguna actividad en protesta el 48.5% de los encuestados contestó estar de acuerdo, el 41.6% en desacuerdo, mientras que el 9.9% prefirió no contestar.

La encuesta de Mitofsky detalla que ante la pregunta anterior, el 45.7% de los hombres dijeron estar de acuerdo con el movimiento a comparación del 42.6% que se mostró en desacuerdo, mientras que el 51.2% de las mujeres dijo estar de acuerdo y el 40.6% en desacuerdo.

En tanto, el 69.1% de las personas entre los 18 a 29 años mostraron su apoyo con el paro de mujeres y tan sólo el 21.8% dijeron estar en desacuerdo.

Sin embargo, el rango entre los 30 a 49 años fue el que destacó por su rotundo desacuerdo, pues sólo el 38% mostró su apoyo al movimiento a comparación del 54.1% que dijo estar en desacuerdo con que el 9 de marzo las mujeres no realicen ninguna actividad.

Mientras que el 43.1% de las personas de 50 años y más años dijo estar de acuerdo y el 41.8% en desacuerdo.

Por otro lado, el 45.1% de los encuestados piensa que este movimiento es sólo un movimiento con fines políticos, el 48.0% mencionó que es un movimiento espontáneo para buscar mejores condiciones de seguridad y vida para las mujeres, mientras que el 6.9% se ahorró su opinión.

La encuesta realizada por Mitofsky también hizo la pregunta ¿Apoya que usted y mujeres de su familia participen en ese movimiento y no realicen ninguna actividad el próximo 9 de marzo? A lo que el 51.3% respondió que sí apoya el paro de mujeres, el 38.8% no apoya, y el 9.9% no contestó.

Ante la pregunta que las empresas deben descontarles el día de trabajo o debe de pagarles el día de trabajo el 34.2% de los encuestados por Mitofsky respondió que deben descontarles, el 48.1% que deben pagarles el día y el 17.7% no contestó.

De igual forma, el 50.9% de los encuestados consideraron que los medios de comunicación se deben sumar al movimiento #UnDíaSinNosotras, el 49.2% que se deben sumar los restaurantes, el 49.2% los comercios, el 48.7% las fábricas, así como el 48.5 dijo que los hoteles también debería de apoyar, el 40.2% los gobiernos en general y tan sólo el 27.6% dijo que los hospitales, siendo éste último el que presentó más rechazo por los encuestados.

(María José Pardo)