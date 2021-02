Unbelievable; la serie que exhibe el tormento de denunciar una violación sexual

Las series de detectives suelen ser de las favoritas de la televisión y en su formato más común, los protagonistas son detectives hombres con grandes egos que son el cerebro de la investigación… así inicia Unbelievable, con una historia en la que una agresión sexual podría ser lo peor por lo que puede pasar cualquier persona -en especial si es una mujer-, pero no es así. Siempre puede ser peor.

Unbelievable es la nueva serie de Netflix producida por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon. La historia está basada en una historia real que retomaron los periodistas Ken Armstrong y T. Christian Miller, en 2015, en un reportaje titulado 'An Unbelievable Story' y ganador de un Premio Pulitzer al mejor artículo que posteriormente se convirtió en un libro.

La investigación y la serie retratan una cadena de violaciones sexuales contra mujeres en el oeste de Estados Unidos, sin embargo, se demuestra que el proceso de la denuncia de una chica puede ser un calvario tan humillante y denigrante, como la misma violación.

Marie Adler es la protagonista de la serie. Una joven que apenas cumple la mayoría de edad que es violada sexualmente por un desconocido. Sin embargo, al borde de la desesperación y la depresión que puede causar una agresión sexual, se da cuenta que las cosas pueden ponerse peor cuando su caso es tomado por un detective, y su equipo de policías (todos hombres), quienes la revictimizan, una y otra vez, al grado de que la joven es acusada por difamación y dar testimonios falsos.

¿Qué hace una chica que denuncia una violación y nadie le cree? se pregunta Marie

“La verdad es que mentiría antes, y mejor. Lo resolvería por mi cuenta, por mi misma. No importa que alguien diga que se preocupa por ti, no lo hace, no lo suficiente. Porque no importa, tal vez ellos quieren o intentan pero otras cosas son más importantes. Así que sí, creo que empezaría con eso, porque incluso con gente buena, incluso con gente en la que puedes confiar, si la verdad es inconveniente, y si la verdad no es ideal, no creen en ella. Incluso si en verdad se preocupan en ti, ellos, no te creen”, dice Marie tras el tormento de su denuncia.

Desde un inicio, Marie es hostigada y acosada por los detectives que llevan su caso, quienes todo el tiempo dudan de lo que dice la chica. Además de una serie de errores en las instituciones, el caso de Marie demuestra lo traumante que es para una joven denunciar una violación cuando el proceso no se lleva con un sentido y empatía hacia la víctima.

Las heroínas

Conforme se desarrolla la serie, ésta da un giro inesperado al presentar a dos detectives mujeres, quienes con perspectiva de género y empatía, muestran un trabajo real y comprometido con las víctimas.

Por un lado, está la detective Karen Duvall, una mujer sensible y madre de dos niñas, lleva el caso de una chica que también fue violada en otra ciudad, muy alejada de la realidad de Marie.

Posteriormente, aparece una segunda detective, Grace Rassmussen, una experimentada y dura policía que apoya a la detective Duvall y en equipo descubren que hay más casos de violación y que juntas necesitan llevar una investigación más detallada.

La serie pone en perspectiva el trabajo de una investigacion de violacion abordada de dos maneras. Las fallas y falta de tacto cuando una denuncia por violación es tratada por un hombre contrastada por el acompañamiento y el compromiso cuando es tratado por una mujer.

Las violaciones, ¿asuntos de mujeres?

La serie, además de demostrar el machismo y los prejuicios en las instituciones, confirma la frase de Hannah, una chica que se suicidó al sufrir acoso y hostigamiento dentro de su escuela en la serie -también de Netflix-, 13 reasons why, en la que refiere que un tema de acoso o violencia sexual, nunca lo va a entender un hombre por una sola razón: “nunca será mujer”.

Las detectives de Unbelievable también confirman la hipótesis cuando dentro de su equipo de trabajo hay un oficial, quien cuestiona el razonamiento de las detectives como mujeres. la detective Grace se empeña en demostrar que el violador es un hombre probablemente exmilitar o policía en activo. El oficial duda de las razones de la detective, limitando, en un inicio, las posibilidades de capturar al agresor. Pero este comportamiento no es exclusivo de las series de televisión.

Falta de perspectiva de género en las instituciones de justicia

En México, es común la falta de mujeres y de una perspectiva de género que hay en los Ministerios Públicos y casos donde las afectadas son revictimizadas, principalmente por autoridades hombres, que no cuentan con un protocolo de asesorías a víctimas por violencia de género.

Organizaciones No Gubernamentales como Impunidad Cero y Tojil, han detectado que las mujeres, al interponer una denuncia, son cuestionadas e intimidadas respecto de su género y algunos estereotipos culturalmente arraigados en la sociedad.

Estas organizaciones reafirman que es importante que se use una perspectiva de género para atender posibles relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, que agraven el delito.

Según Impunidad Cero y Tojil, la falta de perspectiva de género lleva a que las mujeres puedan ser tratadas como criminales cuando en realidad ejercieron un derecho, como si actuaron por repeler una agresión, o en casos de aborto. Por eso sugiere tomar en cuenta el contexto y antecedentes de la víctima.