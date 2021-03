"Una mujer menstrúa 2 mil 535 días y gasta 28 mil pesos": Fundar

"Si una niña deja de asistir a la escuela por causas de la menstruación, en promedio falta un mes en todo el ciclo escolar. La brecha de género comienza desde ahí", explicó Anahí Rodríguez, integrante de Menstruación Digna México. La mesa de diálogo Menstruación Digna: ¿Por qué es un tema de salud pública? del programa "Resistir a las Violencias" estuvo conformada por las diputadas federales Martha Tagle de Movimiento Ciudadano, Verónica Juárez del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Paulina Castaño de Fundar y Anahí Rodriguez, moderada por la periodista Brenda Lugo.

La colectiva de mujeres Menstruación Digna está enfocada en tres objetivos principales: eliminar el impuesto en productos de gestión menstrual; ofrecer productos de gestión menstrual de forma gratuita a niñas, adolescentes y mujeres; e, impulsar investigación e información sobre menstruación digna en México, explicó Rodriguez.

"Los productos de menstruación no deberían de ser un lujo, son un derecho", resaltó Castaño y compartió la importancia de generar conciencia sobre los cuerpos y brindar educación a todas las personas que menstrúan. Señaló que el impuesto en los productos de higiene femenina es discriminatorio y genera desigualdades entre hombres y mujeres por una condición biológica y dijo: "una mujer menstrúa 2 mil 535 días, lo que equivale a siete años aproximadamente y hasta 28 mil pesos".

En la mesa también se discutió la importancia de crear políticas públicas con perspectiva de género. A inicios de año, la Ley de eliminación de plásticos de un solo uso eliminó a los tampones con aplicadores de plástico de las tiendas en Ciudad de México, y las y los legisladores invitaron a las personas menstruantes a usar copas menstruales. No obstante, según cifras del CONEVAL cuatro de cada diez mujeres se encuentran en situación de pobreza y el 27 por ciento de los hogares en la Ciudad de México no tiene acceso a agua potable.

"Queremos que los productos de gestión menstrual estén considerados en la canasta básica, y no sean vistos como productos de lujo" afirmó Castaño. También se explicó que la menstruación es un proceso fisiológico que forma parte de la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y personas menstruantes. "La discusión de menstruación digna también es un asunto de salud pública" expresó la diputada Juárez.

Anahí Rodríguez también señaló que el uso y cambio del lenguaje tiene un impacto positivo en la menstruación digna e incitó a evitar expresiones como: "Estas de malas porque estás en tus días", asimismo afirmó que las mujeres no deben sentir pena o vergüenza por su menstruación "¿Has intentando no hacer ruido cuando abres una toalla femenina en un baño público?", "¿Te ha dado pena comprar productos de gestión menstrual?" invita a no permitir que la menstruación sea visto como algo malo.

El pasado 2 de marzo se aprobó la iniciativa de Ley Menstruación Digna en Michoacán que busca fomentar la educación en torno a la menstruación y el acceso gratuito de las mujeres a productos de gestión menstrual en las escuela públicas. La diputada Tagle afirmó que este es un paso para que una menstruación digna sea posible en todo México para las personas menstruantes y que la llegada de mujeres a la legislaturas permite la discusión de nuevas iniciativas enfocadas en todas y todas.