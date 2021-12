Una mujer fingió su boda y las cosas no salieron como esperaba

"Recuerdo la vez que fingí mi propia boda y tuve una sesión de fotos profesional para que volviera a buscarme", con esta descripción la usuaria @dieschaklin mostró en su cuenta de TikTok las fotos que realizó como parte de su boda falsa para llamar la atención de su ex.

La sesión de fotos se realizó con un profesional, en un salón profesional donde se le observa con un vestido blanco y su "prometido". Sin embargo, esta boda no surtió efecto, a pesar de que su ex vio las fotos, no le tomó importancia. Así lo señala en el texto de su video, que puedes ver aquí.

La venganza y el amor romántico

Sabemos que todas hemos tenido ese momento en el que no queremos soltar a nuestra ex pareja, sin embargo; siempre es importante reconocer las razones por las que se terminó la relación y perder el miedo a estar solas por un tiempo; si no está claro porque se acabó el vínculo ¡con mayor razón! No merecemos relacionarnos con personas que no tienen responsabilidad afectiva.

Sí, romper una relación puede ser doloroso en un inicio; pero recuerda que siempre es un buen momento para apoyarte en tus amistades o en tu red de apoyo, soltar nuestras relaciones nos ayuda a vencer ese mito del amor romántico que nos habla sobre "el final feliz".

Así que ya sabes amiga, aquí no le rogamos a nuestros ex sin responsabilidad afectiva. Aquí nos apoyamos entre nosotras para sanar.