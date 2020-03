Una joven narra como terminó en una clínica por usar la copa menstrual

El pasado 9 de marzo una joven publicó en redes sociales su historia de cómo terminó en una clínica al usar la copa menstrual por primera vez, por lo que se viralizó y muchas mujeres comenzaron a contar sus experiencias con este producto.

La joven llamada María José comenzó contando que la idea de usar una copa menstrual era buena puesto que es más higiénica, más económica y amigable con el medio ambiente, por lo que decidió comprarla.

Y pese a informarse con vídeos de Youtube previamente, en el momento de usarla por primera vez ya no fue tan fácil, dijo.

"Ahí me tenían haciendo acrobacias para intentar ponérmela. 25 minutos después, ya estaba adentro".

Sin embargo, sabía que algo andaba mal, pues se sentía "rara e incómoda".

"Me sentía rarísima, incómoda. Y, según lo que había leído, eso sucede las primeras veces o cuando está mal puesta. Ahí hice mi primer intento de sacarla para volverla a meter, pero no salió. Entonces dije ah ya no importa mana, seguro con el paso de las horas se acomoda".

María José cuenta que decidió ir a dormir y cuando despertó se fue a entrenar. Para ese momento "ya ni sentía la copa".Llegó a su casa y se metió a bañar sin embargo otra vez no pudo sacarla.

Incluso, cuenta que en algún momento la copa se perdió dentro de su cuerpo, pues era imposible hallarla.

Cuando cumplió 14 horas con la copa adentro ante la desesperación, decidió asistir a la clínica.

Aquí va la historia de cómo terminé en la clínica luego de intentar por más de 4 horas sacarme la copa menstrual. https://t.co/iL8uDcrOvZ — MJ (@mariajosechc) March 9, 2020

En el lugar la atendió un ginecólogo, quien le aseguro que no es la primera vez que extrae una copa menstrual.

Luego de que el doctor pudo extraer la copa del cuerpo de la chica, aseguró que lo que pasó fue que "la copa se atoró porque estaba mal puesta, como doblada, y había un vacío que no la dejaba bajar".

Pero aunque pudiera sonar extraño, sí es probable que la copa pueda atorarse, aunque nunca perderse.

De acuerdo con el blog de Intimina, empresa que fabrica productos para mujeres, entre ellos la copa menstrual, aunque sí existe la posibilidad de que la copa se atore, no hay razón para preocuparse por esto. Tu canal vaginal no es como un tubo sin fondo, de hecho es un espacio considerablemente pequeño que termina en tu cervix.

Es decir, es imposible que tu cuerpo se 'trague' la copa. Una vez que está dentro, no hay forma de que no pueda sacarse.

¿Qué hacer en caso de que se atore?

Lo primero que debes hacer es no preocuparte. Debes relajarte para que el cuerpo esté preparado para expulsarla.

La doctora Jennifer Wilder, especialista en salud, asegura que hacer una sentadilla podría ayudarte a removerla más fácil, pero sugiere que nunca insertes un objeto en tu vagina en un intento por sacarla, pues podrías llegar a lastimarte o causar una infección.

También dice que, no es una situación de riesgo. Tampoco es necesario acudir al doctor, pues puedes hacerlo tu misma.

Si es la primera vez que usas la copa, es importante que sepas que no funciona o se inserta igual que un tampón. Incluso podrías pensar que está atorada, cuando realmente no es así. De acuerdo con Intimina, podría suceder que la copa se coloque muy arriba, sólo asegúrate de usar los músculos del suelo pélvico para empujarla hacia abajo y que la copa se 'siente' bien.

Cabe la posibilidad de que la copa se haya colocado en un ángulo extraño o que se haya succionado en tu cervix. Intimina sugiere primero lavarte muy bien las manos e insertar dos dedos dentro de tu vagina para localizarla. Si es tu primera vez usándola es completamente normal que esto te espante un poco, pero trata de tomarlo con calma porque es normal.

A veces la copa también podría atorarse si no es del tamaño correcto o si sienta muy alto en tu canal vaginal. Sigue con cuidado las instrucciones que vienen con la copa cuando la compres y familiarízate con el producto.

Ademas debes saber que como todo, se necesita práctica, por lo que no debes tirarla a la primera que se atore. Si estás convencida de usarla, intenta nuevamente en tu próximo ciclo menstrual. con la práctica iras mejorando hasta que seas una experta.