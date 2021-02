¿Una amor de película?

Querer una relación como la de Rachel y Ross; Blair y Chuck Bass; Noah y Allie; o, Edward y Bella Swan puede ser normal en un mundo donde el amor romántico sigue siendo un anhelo. El entretenimiento (películas, libros, obras de teatro, música o arte) ha adoctrinado a generaciones enteras para comprender el significado de amar.

En una entrevista para La Cadera de Eva Maynné Cortés, psicóloga y creadora de "Laboratorio Afectivo", nos define al amor romántico como una realidad compleja que permea en los vínculos sociales, individuales, emocionales, sexuales y culturales; y se manifiestan de manera diferente en cada espacio y en cada persona.

Tres mitos del amor romántico

Existen muchísimos mitos alrededor del amor romántico pero Maynné nos habló de tres muy comunes que ejemplificare con tres películas de la cultura popular.

1. La soltería como un estado indeseable

2. El amor te puede salvar

3. La persona amada es de tu propiedad

Comer una bolsa de Cheetos

Maynné afirma que la industria del entretenimiento está repleta de referentes al amor romántico, pero asegura que esto no es completamente negativo. "Es como comer una bolsa de Cheetos, sí entendemos que no los debemos comer diario y son un gusto y un apapacho de vez en cuando está bien".

Asegura que todas podemos disfrutar de una película romántica pero no por esa razón significa que será nuestro molde o ejemplo para construir nuestras propias relaciones. Considera que detectar las construcción del amor romántico en las películas, series o libros es un buen inicio para deconstruir y aprender nuevas formas de amar.

¿Qué es el amor romántico?

El amor romántico jerarquiza los vínculos por medio de un sistema de creencias que nos indican lo "importante y necesario" para ser felices, esta construcción se puede observar principalmente en las relaciones de pareja pero también impacta en las relaciones de amistad y familia.

Maynné explica que esta idea influye de forma particular en cada persona y depende de los diferentes contextos, aprendizajes y narrativas. ¿Cómo te enseñó a amar tu familia? ¿Cuál es la narrativa de amor en tu país? ¿Cómo aman tus amigos? ¿Cómo ves al amor en tus redes sociales?

Para romper con las creencias de amor romántico no basta con detectar y reconocer el problema, es necesario vivir un proceso de deconstrucción y constante aprendizaje acompañado por un proceso individual en el que puedes llorar, reír, investigar, hablar con gente y acudir a terapia para trabajar la parte emocional con un experto, afirma Maynné.

También asegura que la idea de amor romántico permea tanto a hombres como mujeres, pero las consecuencias son diferentes. Refiriéndose a las relaciones hetoresexuales cisgénero explica que el rol del hombre es reforzado como el proveedor y fuerte, mientras que a la mujer se le denomina como sumisa y frágil, una persona que necesita protección.

3 consejos para una nueva construcción del amor

1. Reordena tus relaciones y prioridades

Las relaciones de pareja son tan importantes como las de amigos y familia. Establecer un balance y cuidar cada relación para cosechar espacios seguros. Si depositas todas tus emociones en una persona puede parecer muy amenazante dejar o terminar con una relación que ya no funciona, no obstante si cuidas y nutres cada relación podrás recurrir a espacios afectivos que pueden sostenerte después de una pérdida.

2. Establecer reglas y acuerdos claros

Las relaciones necesitan transparencia, desde el comienzo plantea lo que quieres, lo que no quieres, lo que necesitas y sobre todo lo que puedes dar, esto es muy importante para que en el futuro no sientas que la otras persona te traiciona. La comunicación es una clave para que tu relación no se construya con una idea fantasiosa sino real.

4. Voltea a ver nuevas propuestas de amor

Las relaciones sexo diversas y no monogámicas tienen nuevas propuestas de amor que atienden necesidades distintas, puede informarte y conocer nuevas formas de amar que no necesariamente sigue la construcción patriarcal o heteronormativa.

"Cuando una persona abandona viejos mitos tiene que construir nuevas narrativas. Si ya no voy a amar desde aquí, ahora desde dónde", Maynné explica que es importante buscar nuevos referentes para construir y establecer metas emocionales más claras.