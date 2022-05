Un revés en EE.UU, senadores proponen censurar contenidos LGBT en TV

Cinco funcionarios republicanos solicitaron a la Junta de Supervisión actualizar el sistema de calificación PGMA para que incorpore advertencias a los contenidos LGBT que describieron como "perturbadores". Consideran que los temas sexuales presentados en ciertos programas se promueven agresivamente para las infancias.

Además, lamentaron que una ejecutiva de la empresa Disney consideró positivo integrar personajes de la comunidad en sus historias, incluidas las infantiles; así mismo, indican que los contenidos dañan a las infancias y perjudican los derechos de los padres y madres.

En detrimento de los niños, la disforia de género se ha vuelto sensacionalista en los medios populares y la televisión con activistas radicales y compañías de entretenimiento, dice la carta.

Aunque en la misiva no citan ejemplos de contenido "dañino" para los niños y sus familias, el periódico Kansas City citó cuatro de ellos: Danger Force y The Loud House de Nickelodeon, y She-Ra and the Princesses of Power y Dead End: Paranormal Park de Netflix.

