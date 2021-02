Un paso más cerca por la despenalización del aborto en Quintana Roo

Quintana Roo está en negociaciones sobre la despenalización del aborto. Se realizó una primera discusión en la que participaron el Congreso del Estado, representantes de la Red Feminista Quintanarroense. A la reunión virtual representantes y aliados de la Red Feminista Quintanarroense, así como diputados de la décima sexta Legislatura de Quintana Roo.

Cada representante de la Red Feminista Quintanarroense tuvo diez minutos para exponer su postura ante los legisladores para concluir con una sesión de preguntas y respuestas. El foro tuvo una duración de dos horas y media en la que se discutieron aspectos médicos, legales y religiosos respecto a la despenalización del aborto. Aquí te compartimos diez puntos importantes sobre la mesa relacionados con los derechos reproductivos de la mujer.



1. "Todos fuimos cigotos, pero no todos los cigotos han llegado a ser un individuo o persona. Poco menos de 30 de cada 100 cigotos resultan en el parto de un nacido vivo. En este sentido el concepto de vida desde un punto biológico o científico siempre es un proceso de selección", explicó la doctora especializada en ginecología y obstetricia Raffaela Schiavon Ermani.

2. "Asumir que el cigoto es sinónimo de vida no tiene sentido desde el punto de vista científico. Por ejemplo, los gemelos tienen el mismo genoma pero son individuos diferentes o, los tumores tienen un genoma único e irrepetible separado de la mujer, pero no son individuos o personas", afirmó Schiavon Ermani.

3. "La ciencia aún no demuestra la existencia del dolor fetal. El cigoto, genoma o DNA no es sinónimo de individuo o persona y la defensa del genoma no puede pasar por encima de la dignidad humana, la seguridad o el derecho a la libertad reproductiva de la mujer", concluyó la ginecóloga obstetra.

4. "El aborto ilegal violenta los derechos de las mujeres. Según el primer artículo de la constitución es obligación del Estado proteger, respetar y garantizar todos los derechos humanos reconocidos en dicho documento y en todos los tratados internacionales", afirmó la abogada Luz Rebeca Loera Hernández.

5. La discusión del aborto como práctica ilegal discrimina y castiga a las personas nacidas con útero de forma directa. Esto establece que las mujeres están en riesgo o disposición de cometer un delito por una condición fisiológica, explica la abogada.

6. "El aborto afecta a las personas con útero en el derecho a la salud reproductiva y su integridad personal", señala Loera Hernández.

7. "La función del estado es garantizar los derechos y libertades de todas las personas. La discusión sobre la despenalización del aborto no debe girar sobre si esta acción es un pecado, eso lo harán las iglesias", sostiene Fray Julian Cruzalta profesor de teología.

8. "La religión no debe influir en la agenda pública, México es un país laico. Despenalizar el aborto no significa imponer el aborto. Despenalizar el aborto no significa obligar a nadie a ir en contra de sus creencias o consciencia" concluye Cruzalta.

9. "El 94 % de las mujeres que acuden a esta práctica son adultas. El 70 % reside en la Ciudad de México y el 30 % en otros estados o países. El 87 % llega con menos de 10 semanas de gestación", según el médico gineco-obstetra Patricio Sabuesa Smith.

10. "Las estadísticas del Coneval 2020 señalan que tres de cada diez mujeres viven en condición de pobreza y rezago educativo, también que son las mujeres más vulnerables a enfrentarse a procedimientos inseguros e insalubres con el temor de ser juzgadas y encarceladas", dijo Grecia Mariel Gutierrez Lara miembro de la Red Feminista Quintanarroense.

Durante 12 años la Ciudad de México fue el único territorio del país donde las mujeres podían acceder a servicios legales, seguros y gratuitos, pero Quintana Roo busca ser el tercer estado de México en aprobar la despenalización del aborto.