Twitter no protege a las mujeres, afirma Amnistía Internacional

Twitter es una de las plataformas digitales más usadas alrededor del mundo, pero así como puede utilizarse para hacer conexiones digitales con otras personas y para difundir información, también es utilizada para ejercer violencia en contra de mujeres y disidencias sexuales.

De acuerdo con Michael Kleinman, director de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos, Twitter sigue incumpliendo sus promesas de proteger a las personas usuarias que más riesgo tienen de sufrir abusos en internet.

A pesar de algunos avances derivados de las recomendaciones que formuló Amnistía Internacional el año pasado, Twitter todavía debe tomar más medidas para abordar los abusos en línea contra las mujeres y otros grupos marginados.

LEE: Atención y prevención de la ciberviolencia en mujeres y niñas

Según explicó Amnistía Internacional, la empresa ha implementado en su integridad sólo una de las diez recomendaciones del informe del año anterior, y ha hecho progresos limitados en la mejora de la transparencia sobre el proceso de moderación de contenido y el de apelación.

"A pesar de nuestros reiterados llamamientos para que mejorase su plataforma, Twitter sigue incumpliendo sus promesas de proteger a las personas usuarias que más riesgo tienen de sufrir abusos online", declaró Michael Kleinman, director de Tecnología y Derechos Humanos en Amnistía Internacional Estados Unidos.

"Para una empresa cuya misión es ´dar a todos el poder de crear y compartir ideas e información al instante, sin barreras´, ha quedado sobradamente claro que las mujeres y los grupos marginados sufren de forma desproporcionada amenazas a su seguridad online", agregó.

Un nuevo análisis de Amnistía Internacional concluye que Twitter sigue sin hacer lo suficiente para proteger a las mujeres y a las personas no binarias de la violencia y de los abusos online



¡Incumple sus promesas de proteger a las/os usuarias/os! ??https://t.co/z4DpcbFOzM — amnistia . org ?? (@amnistia) December 8, 2021

LEE: Tips de cibercerguridad para niñas

Usuarias no denuncian los abusos

Una encuesta encargada por Amnistía Internacional muestra también que es más probable que las mujeres más activas en la plataforma digan que sufren abusos online, frente a las menos activas: el 40% de las mujeres que usan la plataforma más de una vez al día sufren abusos frente al 13% de quienes la usan menos de una vez a la semana.

Amnistía Internacional preguntó también a las mujeres que decidieron no denunciar los abusos por qué no lo habían hecho. Es destacable que el 100% de las mujeres que usan la plataforma numerosas veces a la semana y que no denunciaron abusos respondieron que "no valía la pena el esfuerzo".

En respuesta a este informe, Twitter manifestó a Amnistía Internacional: "Estamos comprometidos con experimentar en público con soluciones de producto que ayuden a abordar los problemas fundamentales que sufren nuestros usuarios/as, y empoderarlos con controles para configurar su propia experiencia. Aunque muchos de estos cambios no figuran directamente en el informe de su tabla de puntuación, creemos que estas mejoras permitirán en última instancia que las comunidades más vulnerables se expresen libremente sin temor, objetivo que compartimos con Amnistía".

LEE: Ciberviolencia contra mujeres y niñas en la pandemia, un peligro más

Pero, de acuerdo con lo señalado por la organización internacional, Twitter debe tomar más medidas para que las mujeres y las personas no binarias (así como el resto de las personas usuarias, en todos los idiomas) puedan usar la plataforma sin temor a los abusos.

"Hemos visto una y otra vez que Twitter se abstiene continuamente de proporcionar recursos efectivos por los daños e impactos reales que ha causado su plataforma a mujeres y grupos marginados", añadió Michael Kleinman, director de Tecnología y Derechos Humanos en Amnistía Internacional, Estados Unidos.

"Nuestro mundo ha empezando a depender cada vez más de espacios digitales debido a la pandemia de COVID-19 y es fundamental que en este momento Twitter demuestre su compromiso con la mejora de las experiencias online de todas las personas usuarias con independencia de su identidad", agregó





Con información de: Amnistía Internacional

(inud)