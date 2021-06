"Tuve un ataque de nervios... Entonces traté de cantar": la reina del Jazz

Mujer pobre, sin estudios musicales y negra, Ella Fitzgerald, es considerada la primera dama de la canción y la Reina del jazz. Durante su carrera ganó 14 Premios Grammy convirtiéndose en uno de los grandes iconos musicales del siglo XX.

Ella nació el 25 de abril de 1917 en Virginia, Estados Unidos y se crió en Nueva York. Nunca conoció a su padre y sufrió la crueldad del racismo. A los 15 años huyó de un orfanato y empezó a dedicarse al baile en las calles de Harlem. Dos años después decidió presentarse en el concurso para aficionados del teatro Harlem Apollo Theater de Nueva York, el cual ganó.

"Salí al escenario y al ver a toda esa gente tuve un ataque de nervios...Entonces traté de cantar."

En 1935 despegó su carrera musical cuando empezó a cantar en una orquesta musical con Chick Webb; Ella contribuyó a forjar el estilo de la banda y en 1938 grabó A tisket, a tasket, uno de los temas musicales más importantes de la historia. El rango vocal de Ella alcanzaba las tres octavas, y se fue destacando por su capacidad de improvisar, sobre todo con la técnica del scat (improvisación con palabras y sílabas sin sentido).

Su carrera como solista comenzó en 1941 "Lady Be Good", "How High the Moon", "Flying Home" ,''Summertime" encabezan la lista de sus éxitos musicales, y su popularidad fue mundial fue con un toque único y nuevo. Ella rompió barreras raciales con su música y popularizó canciones urbanas escritas generalmente por inmigrantes judíos y dirigidas a audiencia nacional incluyendo a blancos y cristianos.

En 1955, Ella cantó en el exclusivo club nocturno de Hollywood Mocambo. A pesar de que no permitían la entrada a personas afroamericanas la actriz Marilyn Monroe hizo que permitieran su show. En la cumbre de su carrera cantó con Louis Armstrog, James Brown y dió 26 conciertos en el Carnegie Hall de Nueva York; grabó 250 discos y fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes, máxima recompensa artística en Estados Unidos.

"Simplemente no renuncies a intentar hacer lo que realmente quieres hacer. Donde hay amor e inspiración, no creo que te puede ir mal"

En 1985, la salud de Ella comenzó a empeorar con problemas en los pulmones, tuvo una operación a corazón abierto y finalmente la diabetes la dejó casi ciega y con ambas piernas amputadas. La reina del jazz falleció a los 79 años en su casa de Beverly Hills.

ASL