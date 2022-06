"Tú y yo para siempre": las bellas palabras entre Anahí y Karol G tras show

La colombiana Karol G invitó al escenario a Anahí, la exintegrante de la banda juvenil RBD, que surgió de la telenovela Rebelde que se transmitió en toda Latinoamérica.

En una gira mundial de Karol G, la artista del género reguetón, pop y trap latino, en el que invita a artistas locales, como un acto de sororidad tras compartir su concierto con otras mujeres. En su visita a México, invitó a Anahí.

El comentario de Karlo G a Anahí

La presencia de Anahí en el público, después de estar 11 años ausente de los escenarios, aceptó al invitación de Karlo G, que la conmovió y le hizo publicarle unas hermosas palabras en Instagram.

"Si... todavía estoy llorando... no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también!!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste porque tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mi y me sentí tan Grande y tan especial !!! TE AMOOOO.

... Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS Mi reina Anahí, que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer. TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MÍ; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! tú y yo para siempre", se lee en el mensaje de la colombiana.

La respuesta de Anahí también estuvo llena de conmoción

"Me va a explotar el corazón !!! No puedo expresar con palabras lo que me regalaste, el momento que llevaré en el alma por siempre! Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público!

... Todo tu equipo son tan amorosos, me hicieron sentir tan especial... ¡Tu energía poderosa que llena el mundo de luz! Por eso estas en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero! Gracias infinitas! Esto nunca lo voy a olvidar. TÚ Y YO PARA SIEMPRE", termina escribiendo la cantante mexicana.

La escena entre Karlo G y Anahí fue conmovedora, la última vez que apareció la mexicana en escenario fue en 2011 con su gira ´Mi delirio World Tour´.

Además, Karol G se dijo se súper fan de Anahí, lo que se dejo ver en el concierto. ¿Ya viste el video?