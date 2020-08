Tu almohada puede ser tu mejor amiga para el sexo y la masturbación

La almohada generalmente cumple el propósito de brindar soporte a nuestra cabeza al dormir, pero ¿sabías que puede ser también tu mejor amiga para el sexo y la masturbación? Usar almohadas para tener mejor intimidad puede sonar un poco raro, pero estos objetos garantizan momentos de mucho placer, pues son ideales para hacer más intensas algunas posiciones sexuales y mejorar la autoestimulación.

Lo incréiblle del feminismo es que nos permite experimentar y ser más creativos, cuestionar la utilidad de los objetos. Atrévete a salir de lo cotidiano, rompe la rutina del sexo y haz algo mucho más satisfactorio usando almohadas que están a tu alcance y que rápidamente notarás que marcan una gran diferencia en tu vida sexual.

Lee: 7 juguetes sexuales para iniciarse en la práctica de sexo anal

Almohada para el sexo y la masturbación

Las almohadas no sólo son los mejores aliados para tener un buen descanso, también prometen los mejores orgasmos ya sea a solas o en pareja, el truco está en saber incorporarlas correctamente en el acto sexual y convertirlas en un juguete que haga tu vida íntima mucho más placentera. Checa como puede convertirse en tu mejor amiga en la intimidad:

1. Masturbación

De acuerdo con Megan Stubss, sexóloga certificada y experta en relaciones, masturbarte de forma más intensa y placentera puede ser posible simplemente colocando una o más almohadas debajo tus piernas para que se mantengan levantadas y solo te concentres en los orgasmos. Otro truquito que facilita que alcances con los dedos o juguetes sexuales zonas erógenas como el punto G, es colocar una almohada justo en la parte baja de tu espalda para mejorar el ángulo de penetración que te lleve hasta el placer máximo.

Lee: ¿Cómo disfrutar más de la masturbación si eres mujer?

2. Misionero

La posición sexual clásica por excelencia también puede ser mucho mejor simplemente agregando una almohada a la ocasión. Para ello, solo hay que colocar una almohada pequeña debajo de los glúteos, así se levanta la pelvis y la penetración será mucho más profunda e intensa para alcanzar orgasmos rápidamente porque se acaricia el clítoris.

3. Doggy style

El uso de una almohada o varias en el sexo con la pareja también es muy sencillo y es ideal para hacer más intensa la posición sexual doggy style o de perrito, que es la favorita de muchos, pero a veces es un poco agotadora, especialmente para la mujer o quien recibe la penetración.

Lo único que tienes que hacer es colocar una pila de almohadas para inclinarte durante el sexo y evitar que todo el peso recaiga en los brazos, así la acción puede durar más y las sensaciones serán increíbles.

Lee: Aprende a estimular tu clítoris y punto G al mismo tiempo

4. Sexo oral

En el caso del cunnilingus o el sexo oral a la mujer, colocar una almohada bajo su cadera o pelvis facilita el acceso a la vulva y el clítoris para hacer fácilmente los movimientos con la lengua y la boca, lo que resulta extremadamente excitante para ambos, pues ella sentirá delicioso y él tendrá una vista fantástica de toda la zona.

Ideal para el sexo con dolores de espalda

Si sufres de dolores de espalda, problemas de articulaciones o cuello, no significa que no puedas disfrutar de un sexo y masturbación placenteros, pues las almohadas pueden ser excelentes aliados en estos casos ya que facilitan y hacen más cómodas distintas posiciones sexuales. De igual forma, si no cuentan con mucha flexibilidad o necesitan mayor soporte para algunas posturas, simplemente hay que colocar una almohada y todo se sentirá mucho mejor.

¿Lo ves? Usar una almohada para el sexo y la masturbación no tiene nada de raro, es un recurso que todos tenemos en casa y que, si lo sabemos aprovechar bien, garantiza un disfrute como ningún otro que nos lleve a los mejores orgasmos de nuestra vida.