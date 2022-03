Tres mujeres se casan con el mismo hombre

Hermanas trillizas se casan con el mismo hombre, "no queríamos estar separadas"

La historia inició por redes sociales cuando Luwizo conoció a Natalie por Facebook. Natalie es trilliza, está acostumbrada a compartir todo con sus hermanas, quienes decidieron jugarle una trampa a Luwizo. En cada encuentro asistía una hermana diferente sin que él lo notará.

Luwizo es del del Sur en la República Democrática del Congo tiene 32 años, él no percibió la diferencia, según el diario Afrimax English.

Cuando las tres hermanas conocieron al hombre aseguraron que todas se enamoraron de él.

"Casi me desmayo. Les pregunté entre todos ustedes, ¿quién es Natalie? Me dijeron que los había conocido a todos en diferentes días que visité", dijo.

"Me confundí porque había planeado casarme con Natalie, pero lo que me confundió fue que no podía casarme con una de las chicas y dejar a las dos atrás".

Las hermanas dijeron que estaban en paz con casarse con él porque han estado unidas desde la infancia.

"SE TENÍA QUE CASAR CON LAS TRES"

"Al principio, cuando le dijimos que se tenía que casar con todos nosotros, se sorprendió. Pero como ya se había enamorado de las tres, nada podía detener nuestros planes, ya que también estábamos enamoradas de él", dijo Natalie.

Natalie reveló que la gente se sorprendió que las hermanas compartieran un marido, aunque ha sido algo que desde niñas aprendieron: compartir todo.

Los padres de Luwizo no estuvieron de acuerdo con la boda y decidieron no asistir a la celebración.

"Algo hay que perder para ganar otro", dijo sobre el desaire de sus padres en su gran día. "Además, uno tiene sus preferencias y su propia manera de hacer las cosas".

"Estoy feliz de casarme con las trillizas sin importar lo que piensen los demás.... El amor no tiene límites."

Las hermanas, por su parte, dijeron que pensaban que sus futuros esposos las alejarían, calificando el nuevo giro de los acontecimientos como "un sueño hecho realidad".



"Nuestro sueño se cumplió. Pensamos que nos separaríamos por matrimonio, pero Dios escuchó las oraciones", dijo Natalie.